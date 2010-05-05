İstanbul-Atina uçuşları iptal edildi

T24-



Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu'nun (ADEDY) dün başlattığı 48 saatlik greve bugün Yunanistan İşçi Sendikaları Federasyonu'nun 24 saatlik grevle katılmasıyla birlikte, Yunanistan hava sahası iç ve dış uçuşlara kapatıldı.



Bu nedenle, Türk Hava Yolları (THY) ile Olympic Havayolları'nın İstanbul-Atina ve Atina-İstanbul seferleri bugün karşılıklı olarak iptal edildi.



Bu arada, İzlanda'daki yanardağ patlaması nedeniyle İstanbul-Dublin uçuşları da karşılıklı olarak durduruldu.