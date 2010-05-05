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Dünya

İstanbul-Atina uçuşları iptal edildi

05 Mayıs 2010 17:11

T24- Yunanistan'da hükümetin bütçe kısıtlamasına gitmesini protesto etmek amacıyla kamu ve özel sektör çalışanlarının başlattığı grev nedeniyle, İstanbul-Atina ve Atina-İstanbul uçak seferleri karşılıklı olarak iptal edildi.


Yunanistan Kamu Çalışanları Konfederasyonu'nun (ADEDY) dün başlattığı 48 saatlik greve bugün Yunanistan İşçi Sendikaları Federasyonu'nun 24 saatlik grevle katılmasıyla birlikte, Yunanistan hava sahası iç ve dış uçuşlara kapatıldı.


Bu nedenle, Türk Hava Yolları (THY) ile Olympic Havayolları'nın İstanbul-Atina ve Atina-İstanbul seferleri bugün karşılıklı olarak iptal edildi.


Bu arada, İzlanda'daki yanardağ patlaması nedeniyle İstanbul-Dublin uçuşları da karşılıklı olarak durduruldu.

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