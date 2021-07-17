İstanbul, "Askıda Fatura" ile Bloomberg Philanthropies'in "Şampiyon Şehirler" listesinde

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Bloomberg Philanthropies'in "en cesur şehir girişimlerini" seçtiği '50 Şampiyon Şehir' listesine "Askıda Fatura" kampanyasıyla İstanbul da seçildi.

50 şehrin belediye başkanı da "2020 Global Mayors Challenge"ın final turuna kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da "Askıda Fatura" kampanyasıyla finaldeki 50 isimden biri olacak.

Bloomberg Philanthropies 50 projenin, 99 ülkeden 631 şehrin belediye başkanının projelerinin olduğu bir havuzdan seçildiğini belirtti.

Bloomberg LP'nin kurucusu ve eski New York belediye başkanı Michael Bloomberg, "Bu 50 finalist dünyaya pandeminin sunduğu inanılmaz zorluklar karşısında şehirlerin ayağa kalkarak ona cesur, girişimci ve hırslı fikirlerle karşılık verdiğin gösteriyor" dedi.

'Şampiyon Şehirler'in tanıtıldığı internet sitesinde 'Askıda Fatura' ile ilgili şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul nüfusunun yüzde 15'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Şehir, 'Askıda Fatura'yı teklif ediyor- artan Covid kaynaklı yoksulluğa karşı alternatif bir sosyal destek ve yardım modeli. Program anonim olarak ödenmemiş faturaları bulunanları ve diğer yardıma ihtiyacı olanları anonim olarak bu ödemeleri yapmayı kabul edenlerle eşleştiriyor. İstanbul'un fikri ilgi uyandırıyor çünkü normalde buna sahip olmayan bir alanda formalite ve saydamlık yaratıyor"

Bloomberg Cities'in başındaki James Anderson, "Askıda Fatura" kampanyasının 15 belediye tarafından kopyalandığını ifade etti.