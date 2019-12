-İstanbul artık daha estetik olacak İSTANBUL (A.A) - 23.10.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Çamlıca Tv ve Radyo Kulesi Projesiyle ilgili olarak, ''Her bakışta oradaki demir yığını antenlerini gören İstanbullular proje tamamlandığında artık daha estetik, daha narin bir eseri görecekler'' dedi. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan Çamlıca Tv ve Radyo Kulesi Projesi ödül törenine katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, İstanbul için çok önemli olan ve simgesel bir değer taşıyan çok önemli bir proje yarışmasının ödül töreninde olmaktan mutluluk duyduğunu ve emeği geçen herkese çok teşekkür ettiğini belirtti. Topbaş, yarışmada ortaya birbirinden güzel ve farklı tasarımlar çıktığını ve jürinin zor bir değerlendirme sürecinden geçtiğini aktardı. 1991 yılında Çamlıca'da verici yapımlarıyla başlayan sürecin daha sonra görüntü çirkinliğine neden olduğunu ifade eden Topbaş, ''Yayın teknolojisinin gelişmesi, antenlerin bir tane simgesel eserde toplanmasına imkan tanıdı. Göreve geldiğimizde, dünyanın birçok kentinde simgesel değer taşıyan böyle bir yapının İstanbul'da da olmasını arzu ettik. Bu bir süreçti, çok kolay bir iş değil. Sayın Ulaştırma Bakanımız Binali Yıldırım'a bu gelinen güzel sonuca katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum'' diye konuştu. Her birinin kendine has özellikleri olan 34 projenin ortaya çıktığını ve içlerinden dereceye girenlerin seçildiğini bildiren Topbaş, şunları söyledi: ''Yarışma sonuçlarının değerlendirmesini Ulaştırma Bakanlığımız, belediyemiz ve İstanbullularla birlikte yapacağız. Bütün bu eserlerin bir kataloğa dönüşerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlayacağız. İnanıyorum ki İstanbul'un doğal ve topografik yapısını bozmayacak, şehrimizin simgelerinden biri olarak çok güzel bir seyir noktası ortaya çıkacaktır. Her bakışta oradaki demir yığını antenleri gören İstanbullular proje tamamlandığında artık daha estetik, daha narin bir eseri görecekler. Bugün burada tarihe bir milat düşüyoruz. Bundan sonraki arzumuz bu projenin bir an önce hayata geçirilerek Çamlıca'daki görüntü kirliliğinin bir estetik güzelliğe dönüşmesidir.'' Daha sonra Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini verdi. Yarışmanın birincisi İnanç Eray ve ekibine 100 bin lira, ikincisi Dilek Topuz Derman ve ekibine 65 bin lira ve üçüncüsü Melike Altınışık ve ekibi 45 bin lira ödül verildi.