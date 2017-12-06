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İstanbul-Ankara Otoyolu ulaşıma 2 kez kapandı

Olay sonrası otoyolun ulaşıma açılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi

06 Aralık 2017 08:54

İstanbul-Ankara Otoyolu'nun Bolu kesimi, üç tırın makaslaması ve yoğun kar yağışı nedeniyle 2 kez ulaşıma kapandı. Trafik akışı Kaynaşlı Gişeleri'nden itibaren D-100 karayolundan sağlanıyor.

Karayolları Genel Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul-Ankara Otoyolu'nun Bolu kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle üç tır makaslama yaparak saat 04.24 itibarıyla otoyolun Ankara istikametini ulaşıma kapattı.

Olay sonrası otoyolun ulaşıma açılması için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Trafik akışı ise Kaynaşlı Gişeleri'nden itibaren D-100 karayolundan sağlanmaya başlandı.

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