İstanbul Anadolu Yakası’ndaki beş ilçede elektrik kesintisi yapılacak

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A. Ş., Ümraniye, Maltepe, Beykoz, Üsküdar ve Pendik’in bazı mahallelerinde 24 Ağustos’ta elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.
İstanbul Anadolu Yakası’nda 24 Ağustos Pazartesi günü elektrik kesintisi yapılacak yerler ve saatleri şöyle:
Ümraniye: 09.00-17.00 saatleri arasında, Necip Fazıl Mahallesi Yılmaz Şahsuvaroğlu ve Dilektaşı sokakları
Maltepe: 09.00-14.00 arasında, Altıntepe Mahallesi Akdamar Çıkmazı, Kamer, Cevizli, Kılavuz Çayırı, Leylak, Efe, Bağ, Güvercin, Gül, Hüsniye, Tevfik Sağlam, Ali Paşa, Pınarlı, Eğri, Gülen, Ihlamur, Kızılcık, Vadi, Defne, Elmas, Çayır, Cephanelik Yolu, Özüdoğru, Kevser, Con Tevfik, Akasya ve Galip Bey sokakları
Beykoz: 08.00-18.00 arasında, Yeni Mahalle Mahallesi Okul, Derya, Birkandan ve Deniz sokakları; 09.00-18.00 arasında Paşamandıra Mahallesi Ayvalı Dere Yolu sokakları
Üsküdar: 08.00-18.00 arasında, Cumhuriyet Mahallesi Kani Karaca ve Pırlanta sokakları; 09.00-18.00 arasında, Murat Reis Mahallesi Silahtar Bahçe, Heyamolacı Çıkmazı, Battal, Topal ve Tıknefes sokakları
Pendik: 09.00-14.00 arasında, Çınardere Mahallesi Acar, Müştak, Hatırlı, Erenler, Tezhip, İmar, Akay, Akan, Paşabahçe, Tokgözlü, Taktir, Yeşilhisar, Trafo, İlkadım, Sevda, Mithatpaşa ve Beyefendi sokakları; 09.00-11.00 arasında, Yenişehir Mahallesi Site sokakları