İstanbul Anadolu yakasında yarın 11 ilçede elektrik kesintisi uygulanacak

İstanbul Anadolu yakasında bulunan 11 ilçenin bazı bölgelerine 12 Haziran Perşembe günü elektrik verilemeyecek. Elektrik verilemeyecek ilçeler: Üsküdar, Ataşehir, Kadıköy, Şile, Pendik, Çekmeköy, Sancaktepe, Beykoz, Tuzla, Kartal, Sultanbeyli.

İstanbul'un Anadolu yakasındaki 11 ilçenin bazı bölgelerinde 12 Haziran Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak. İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıkamaya göre, yıllık trafo bakım, tesis mütahiti ve tesis çalışmaları nedeniyle nedeniyle 09.00-13.30, 09.00-13.00 ve 09.00-18.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Elektrik kesintisi yapılacak bölgeler şöyle:



Üsküdar: Altunizade Mahallesi, Mesa Konakları, Sırmaperde Sokağı, Kiptaş Blokları ve CAPİTOL Soğutucuları, Kısıklı Mahallesi, Küçük Çamlıca ve Bulgurlu caddeleri, Çamlıca Korusu, Karayolları, Burhaniye Mahallesi, Mimar Sinan Sokağı, Yunus Emre ve Çamlıca caddeleri, Huzur-Çamlıca-Dere-Hilal-Uğur-4.Murat-Köroğlu-Timur-Cami Yolu ve Nuribey sokakları, Nurbaba ve Eski Kısıklı caddeleri, Kısıklı Emniyet Karakolu, Nasrettin Hoca-Kazımkarabekir-Osmangazi-Süleyman Çelebi-Öztürk-Aziziye sokakları, 2.3.4. Ara sokakları, Uyguner-Namık Kemal-Yaşardoğu-Mehmetçik sokakları, Yıldırım Beyazıt Caddesi ve Alman Hastanesi.



Ataşehir: İçerenköy Mahallesi, Carrefour Alışveriş Merkezi, hal yolu ve civarı.



Kadıköy: Göztepe Mahallesi, Taşmektep Sokağı, Tütüncü Mehmet Efendi Caddesi, Güvenç ve Kemal Salih Sel sokakları, Rıhtım Caddesi, Recaizade-İzzettin-Misakı Milli-Teyyareci Sami-Reşit Efendi-Baş Çavuş-Yoğurtçu Şükrü-İskele-Çeltikçi-Akif Bye-Prof.Dr.Macit Erbudak-Yel Değirmeni-Başakçı-Nizamı Cedid-Yol-Nakil-Nüzhet Efendi ve Davut Paşa sokakları, General Şahap Gürler Caddesi, Nemlizade-Ortaç-Uzun Hafız-Itri Dede-Kolej Yolu sokakları ve Minür Nurettin Selçuk Caddesi.



Şile: Yeniköy köy ve içi, Karamandere köy girişi ve içine.



Pendik: Çamlık Mahallesi, Pirireis Caddesi, Dönence Sokağı, Papatya Sitesi, Mimoza Evleri, Aydos Şekilli Evleri, Uygur Yapı-Yeşilkent ve Erguvan Sokağı, Nihavent Evleri, Pendik Belediyesi Spor Kompleksi, Leylak-Akasya ve Sümbül sokakları, Alp Işıl-Çağdaş Modül-Yeşil Emek Sitesi, Çamlık Mahallesi Muhtarlığı, Güldenet ve Akasya siteleri, Velibaba Mahallesi, İSKİ, Lale Sokağı, Yakacık Caddesi, Limon Sokağı, SS Seçmen Konut Yapı Kooperatifi, Ankara Caddesi, Dere Sokağı, İstanbul Caddesi ve civarı, Çınardere Mahallesi, Erdem Yapı A/B/C/D/E/F blokları, Erdem Yapı A1/A2/B1/B2 Blokları, S.S.Tekbircan Koop. A/Blokları, S.S.İşletmeler K.Y.K.A/B/C blokları, S.S. Onur Tek Konut Yapı Kooperatifi, Çınardere Mahallesi, TELEKOM, İstanbul Mesken Evleri, Topaloğlu İnşaat, Seyitoğlu Baklava İnşaat, İ.E.T.T. Durağı, Huzur Evleri Öğretmenler Sitesi, 450 Konutları, Fatih-Ankara-Gözdağı Caddeleri, Akkor İnşaat, Gözdağı Caddesi, Leylak Sokağı ve BIM.



Çekmeköy: Ömerli Köyü Dost Konut Sitesi, Baraj Caddesi, Arıtma-Pak Tavuk-Destebaşı-Yapımaden-Reçelci-Bilal Alpay-Boya Fabrikası ve Koç Hafriyat.



Sancaktepe: Yeni Doğan Mahallesi, Akın ve İsak Caddeleri, Sefa Mahallesi, B.Evler Leylak Sokak, Veysel Karani Caddesi ve Hakyol Sokak civarı.



Beykoz: Baklacı Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi civarı, Cumhuriyet Caddesi, Çavuşbaşına doğru, Miraç Sokağı, Buket Tuzcu-M. Kanıtoğlu civarı, İlkbahar Sokağı, Karanlıkdere Sapağı, Serdivan Caddesi, Gülbahçe Sokağı, Osmanoğulları Sitesi, Ramazan Yıldız-Yıldıztepe ve Çekmeköye doğru, Demirci Şerif ve civarı.



Tuzla: İstasyon Mahallesi, Tıpkent Sitesi, Sarraf-Melis-Sude ve Dünya sokakları, Camii Mahallesi, Şehitler Caddesi, Marmados Sitesi, Ayhan-Zeki Ertuğrul-Ada-Oğuzhan ve Menderes sokakları ve Albatros Sitesi.



Kartal: Soğanlık Manolya ve Atatürk caddeleri, Tepealtı-Gazi-Tepeüstü-Fatma Hatun-Erdem Kayaklı sokakları, Mimar Sinan Caddesi, Fatih Sokağı, Çağdaş Kalite Sitesi ve civarı, tesis çalışması nedeniyle 09.00-18.00 saatlerinde ise Orhangazi Caddesi, Tınaztepe ve Kardeş sokakları arası ile civarına.



Sultanbeyli: 09.00-13.00 saatlerinde Turgut Reis Mahallesi, Keramet-Kalkavan-Erdek-Ihlamur-Çağrı-Hüsrev ve Aker sokakları."