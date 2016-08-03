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İstanbul Anadolu Yakası'nda elektrik kesintisi

İstanbul'da Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak

03 Ağustos 2016 19:33

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre;

Ataşehir'de 09.30-17.00'de, Mevlana Mahallesi Sinem, Şebnem, Anadolum, Kuşkonmaz, Serkan, Namık Kemal sokakları, Mimar Sinan Mahallesi Güzelbahçe, Sakarya, Çelebi Mehmet Paşa, Cömert sokakları, 13.00-15.00'te, Yenişehir Mahallesi Necip Fazıl, Turgut Özal sokakları,

Beykoz'da 08.30-16.00'da, Anadolu Hisarı Mahallesi Beyzade, Göksu Otağtepe, Öncü, Göztepe Mahallesi Hilmi Yavuz, Kavacık Mahallesi Seval, Taman, Timuçin, Kır Çıkmazı, Hakan, Hilmi Yavuz, İlk, Gülgün, Orhun sokakları, 09.00-15.00'te, Soğuksu Mahallesi Avcılar ve Karadut sokakları elektrik alamayacak.
Kadıköy'de 09.00-17.00'de, Sahrayı Cedit Mahallesi Cebesoy, Tepe, Mümin Deresi, Adile Naşit sokaklarında,

Kartal'da 09.00-15.00'te, Orhantepe Mahallesi Üsküdar Sokak,
Maltepe'de 06.00-09.00'da, Girne Mahallesi Çiçek, Fındıklı Mahallesi Petrol, Şahin, Çiçek, İpek, Selvi, Evren, Sarmaşık, Palmiye, Atatürk, Fırat, Zeybek sokaklarında,

Pendik'te 09.00-11.00'de, Esenyalı Mahallesi Alim, Edebali, Yıldırım, Songül, İmamı Azam, Fatih Mahallesi Muallim, Yengeç, Teras, Gölgeli, Lüfer, Palamut sokaklarına, 10.00-14.00'te, Yenişehir Mahallesi Çimen, Millet, Dedepaşa sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

Tuzla'da 09.30-16.00'da, Mimar Sinan Mahallesi Çatal Sokak,10.00-13.00'te, Mimar Sinan Mahallesi Hasret, Gündoğan sokakları, 14.00-18.00'de, Nedeniyle Mimar Sinan Mahallesi Fetih Sokak, 15.00-18.00'de, Mimar Sinan Mahallesi Kumsal Sokak,

Ümraniye'de 09.00-12.00'de, Aşağı Dudullu Mahallesi Kevser, Şahinler, Necip Fazıl Mahallesi 19 Mayıs, Dilektaşı, Güney, Sağdıç, Bıçkın, Öykü, Sultan Veled, Üçavcılar, Günay, Aybars, Yeşilırmak, Alemdağ, sokakları, 09.00-17.00'de, Esenşehir Mahallesi Karakaş, Tantavi Mahallesi Akıncı, Fevzi Çakmak, Köroğlu, İpekyolu, Mavera, Lozan sokakları, 09.00-18.00'de, Yukarı Dudullu Mahallesi Kerem, Natoyolu, Ünal, Çam, Metanet sokakları, 13.00-16.00'da, Namık Kemal Mahallesi Berber, Değirmen, Yalçın sokakları elektrik alamayacak.

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