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İstanbul Anadolu Yakası’nda elektrik kesintisi

Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelere 13 Temmuz'da elektrik verilemeyecek

11 Temmuz 2016 20:15

Pendik ve Kadıköy'ün bazı mahallelerinde 13 Temmuz'da elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre Pendik'te 09.00-14.00'de, Kurtköy Mahallesi Meşveret, Oran, Ankara, Azade, Prestij, Hisarcık, Kanarya, Orhanlı ve İmza sokaklarına elektrik kesintisi uygulanacak.

Kadıköy'de 09.00-14.00'de, Erenköy Mahallesi Şemsettin Günaltay, Alacalı Çıkmazı, Çelebi, Kamiller, Çoban Yıldızı sokakları, 19 Mayıs Mahallesi Şemsettin Günaltay sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

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