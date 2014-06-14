İstanbul Anadolu yakasında elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (AYEDAŞ) Planlı Elektrik Kesintisi Programı kapsamında belirli sürelerde elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

AYEDAŞ’tan yapılan açıklama şöyle:

"BEYKOZ İlçesine 09:00-13:30 saatleri arasında Yıllık Trafo Bakım çalışması nedeniyle, Cumhuriyet Köyü Tamamı - Arce Plastik - İçtaş Otoyol Şantiyesi - Canmar -İski Su Arıtma - Kozanoğlu Çiftliği - Galip Öztürk Lisesi - Acar Tesisi - Metro Evleri - Limak İnşaat - Acıbadem Tesisleri - Kazan Çiftliği - Hakan Ataman - Kuşhan Klinik - Hürriyet Villaları - Korkmaz Yiğit - Polenezköy Sarıparrk Villaları - Country Club - Burak İnşaat - Polenezköy Çarşı civarına - Baklacı Mahallesi - Fatih Caddesi - Belediye Kültür Evi - Türker İnanoğlu İÖO - Yahya Kemal - Fatih - Mehmet Akif Ersoy - Marmara Caddelerine ve Baraja Doğru - Ahmet Halim Caddesi - Pompaya civarına - Birlik Sokak - Osmangazi Caddesi Civarı - Villa Sitesine Doğru - Pelit- Doğu - Yeşim Sokaklarına - Gençlik Caddesi ve Gencallar civarına 09:00-19:00 saatleri arasında Tesis çalışması nedeniyle Anadolufeneri Mahallesi - Halayıkdere Mevkii - Fener Caddesi ve Tütüncüler Sokaklarına enerji verilemeyecektir.

TUZLA İlçesine 09:00-13:30 saatleri arasında Yıllık Trafo Bakım çalışması nedeniyle, Cami Mahallesi - Ahmet Kılıç Bulvarı - Atatürk - Cumhuriyet - Barbaros Hayrettin - Tahaffuzhane ve Yalıboyu Caddelerine - Didem - Gölboyu - Gonca Sokaklarına Kadem Sitesi - İSKİ Arıtma ’ ya 09:00 - 13:30 saatleri arasında İşletme çalışması nedeniyle, Tepeören Mahallesi -Kassa - İsfalt - Taner Apak - Kar Mantar - Minkat - Tutkal Fabrikası -Kırklar Vadisi - K.Kahraman - Arap Çiftliği - Onur Makina -Kılıçlar - Alkan - F.Saraç - Turkcell - F.Çakmak ve Göçbeyli Köyüne enerj, verilemeyecektir.

KADIKÖY İlçesine 09:00-13:30 saatleri arasında Yıllık Trafo Bakım çalışması nedeniyle, Söğütlü Çeşme - Taş Köprü - Elmalı Çeşme - Mahmut Baba Caddelerine - Nuh Bey -Hayrullah Efendi - Süleyman Bey - Beyciğim - Ali Kalfa - Dispanser - Derici Zeynel ve İrfan Sokaklara - Kurbağalı Dere Caddesi - Çam Fıstığı - Hacı Necip Usta - Nazif Bey - Şair Sururi - Faik Bey - Uhuvet - Borulu Maslak - Berber Başı - Kuyulu - Yeni Duygu - Çardak - Tel Kafes - Nahit Bey - Gazhane - İkbaliye Sokaklarına - Acıbadem Caddesi - Muhtar Bey - Pomak - Tur - Rasimpaşa - Yeni Mütevelli - Bal - Subek - Kavaklı - Umut ve Mustafa Bey - Suadiye Mahallesi - Kazım Özalp ve Yazanlar Sokaklara - Bağdat Caddesi - Kuzu - Tonuzlu Sokaklara - Erenköy Mahallesi ve Şerafettin Sokak’a enerji verilemeyecektir.

İstanbul’un KARTAL İlçesine 09:00-13:30 saatleri arasında Yıllık Trafo Bakım çalışması nedeniyle, Soğanlık Gülay - Cengiz Topel - Zübeyde Hanım Sokaklara - Atatürk - Barbaros Hayrettin Paşa ve Atatürk Caddeleine - İski Su Pompası ve civarına enerji verilemeyecektir.

ŞİLE İlçesine 09:00 - 13:30 saatleri arasında Yıllık Trafo Bakım çalışması nedeniyle, Kumbaba Kartopu - Kumbaba Erecendere - Kocakoru Caddeleri ve Civarına - Kumbaba Türkmen Sitesi ve Civarına - Kumbaba Mahallesi - Karadeniz Sitesi Ayvalık Caddesi ve Civarına - Kumbaba Caddesi Uçan Beyaz Martı Sitesi ve Civarına enerji verilemeyecektir.

PENDİK İlçesine 09:00 - 13:30 saatleri arasında Yıllık Trafo Bakım çalışması nedeniyle Yenişehir Mahallesi Çadır Sokak - Mutlu Alemdar Sitesi - Atlantis Hoby Evleri - Reyhan Caddesi - Avras Yapı - Park Evleri - Renktaş Sitesi - Ekşioğlu Akasya Evleri - Orkide Sokak - Ulucami - Alibey Konakları - Bent Yapı - Melet Sitesi - Hakmar - Kavi Çalışanları - Suadiye Villaları - Beyaz Evler - Eşref Bitlis Bulvarı - Hak-İş Blokları civarına - Dumlupınar Mahallesi - Orhangazi İlköğretim Okulu - Serin - Çamlık - Okul Sokaklarına - Askent ve Erkent Sitelerine - Çanakkale Sokak - Askent Yıldız Sitesi - Edassa Fabrikas - Deniz Yıldızı Sitesi - Derin Sokak - Ankara Cadddesi - Alkanlar Lazer - Hukukçular Caddesi - Başı - Bayburt - Çanakkale - Derin ve Derya Sokaklara enerji - Velibaba Mahallesi - Fatih Caddesi ve Yonca Plastik Fabrikasına - YakacıK Caddesi - Mezarlık Yanı - Okul - Cami - Mine Sokaklarına - Cam Evleri - Massan Makine - Dolayoba Caddesi - Çınar Sokak - Akel - Sanpar ve Obe Ticaret, ’e enerji verilemeyecektir.

ATAŞEHİR İlçesine 09:00-13:30 saatleri arasında Yıllık Trafo Bakım çalışması nedeniyle, İçerenköy Mahallesi - Eski Üsküdar Yolu Caddesi ve civarıına 13:00-17:00 saatleri arasında İşletme çalışması nedeniyle Küçük Bakkalköy Mahallesi - Dereboyu Caddesi - Mavi Su Evleri Bloklarına enerji verilemeyecektir.

ÜSKÜDAR İlçesine 24:00-05:30 saatleri arasında Yıllık Trafo Bakım çalışması nedeniyle, Altunizade Mahallesi - CAPİTOL Alış veriş Merkezine enerji verilemeyecektir.

SANCAKTEPE İlçesine 09:00-13:30 saatleri arasında Yıllık Trafo Bakım çalışması nedeniyle, Merve Mahallesi - Said Caddesi - Camii Yanı - Osmangazi - Atatürk Caddesi - Zefer Makine ve Sekmen Bilgisayar’a 13:00-14:00 saatleri arasında Tesis Mütahiti çalışması nedeniyle,Osmangazi Mahallesi - Sevil - Polat - Bakkaloğlu - Tirebolu Caddelerine - Orkun - Sinop - Enes - Kurtuluş ve Saliha Sokaklarına enerji verilmeyecektir.

SULTANBEYLİ İlçesinde 09:00-13:00 saatleri arasında Tesis Mütahiti çalışması nedeniyle, Battalgazi Mahallesi - Sıddık - Saraç - Orhaniye - Dar - Özşahin - Hamiyetli - Tophane ve Salkım Sokaklara 14:00-16:00 saatleri arasında İşletme çalışması nedeniyle , Turgut Reis Mahallesi - Malazgirt Caddesi - Yaz Yurdu - Merter - Bahar - Yaman Sokaklara - Bağlık Caddesinin bir kısmına - Kaplan ve İtimat Sokakları civarına enerji verilmeyecektir.

ÇEKMEKÖY İlçesine 15:00-18:00 saatleri arasında Tesis Mütahiti çalışması nedeniyle, Soğukpınar Mahallesi - Canan - çalıkuşu - Bahar - Çetin - Salon ve Cemre Sokaklara enerji verilmeyecektir.

İlanda belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı ilan edilen enerji kesme ve enerji verme zamanlarında değişiklik olabilir. Şirketimize ait enerjili ve enerjisiz durumda olan YG - AG elektrik şebekelerimizde şirketimizden çalışma müsaadesi alınmadan hangi amaçla olursa olsun çalışma yapılamaz."