İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan 5 ilçeye 4 Şubat'ta elektrik verilemeyecek

İstanbul'da Kadıköy, Kartal, Sancaktepe, Tuzla ve Ümraniye'nin bazı mahallelerinde 4 Şubat'ta elektrik kesintisi yapılacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Kadıköy'de 10.00 ile 14.00 saatleri arasında Fenerbahçe Mahallesi Fener Kalamış Sokak, Kartal'da 00.30 ile 08.30 arasında Kordonboyu Mahallesi Sahil Yolu Sokak, 10.00 ile 13.00 arasında Petroliş Mahallesi Rahmanlar, Sancaktar, Nirengi, Kanaat, Bahçeler, Koray ve Işıldak sokaklar, Sancaktepe'de 09.00 ile 17.00 arasında Osmangazi Mahallesi Mercan, Pırlanta ve Malatyalılar Sokak elektrik alamayacak.



Tuzla'da 09.00 ile 15.00 arasında Postane Mahallesi Çınarlı, Destan, Ekin, Zanaatkar, İbrahim Korkmaz, Mine, İsmail Efendi, Barbaros Hayrettin, Ören, Erener ve Hacılar sokaklar, Ümraniye'de 10.00 ile 12.00 arasında Armağan Evler Mahallesi Saka, Kasımpatı, Evren, Gürsel, Harman, İzci, Tanyeri, Kayacan, Nene Hatun, Kaptanoğlu Okul ve Sancar sokaklar, 13.00 ile 15.00 arasında İstiklal Mahallesi Mithat Paşa Sokak, 09.00 ile 12.30 arasında Huzur Mahallesi Tosya, Çamlıca, Akgün sokaklar ve 13.00 ile 17.30 arasında Altınşehir Mahallesi Kumru, Canberk, Arınç ve Nato Yolu sokaklarda kesinti uygulanacak.