İstanbul Anadolu Yakası'nda 6 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul Ataşehir, Ümraniye, Sancaktepe, Üsküdar, Beykoz ve Kartal'ın bazı mahallelerinde 14 Eylül'de elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan açıklamaya göre Ataşehir'de 09.00-13.00'te, Mevlana Mahallesi, Akdenizli, Akdeniz, Elmas, Birgül, Ümitbey, Akasyalar, Kıbrıs, Zambaklar, Yonca, Ülkü, Sakarya, Mor Papatya, Nilay, Mine, Kıymet, Işıklı, Deniz, Ebru, Çiğ, Alper, Evrenbey, Gazi Atatürk, Anafartalar, Mansur, Küçük, Akyazı, Hilal, Nihat, Nusret ve Neriman sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Ümraniye'de ise 09.00-17.00'de, Madenler Mahallesi, Arafat, Esatefendi, Amiral, Semih Sancar, Mert, Gardenya sokakları, 09.00-15.00'te, Elmalıkent Mahallesi, Egemenlik, Seyrantepe, Adem Yavuz, Ela, Yol, Estergon, Fevzi Çakmak, Ozan, Güzel, Çaylı, Karataşcı, Yeşil Gönen, Ömür, İmbat, Özışık, Tayfur, Erzurum, Tuna sokakları, Sancaktepe'de 14.00-17.30'da, Emek Mahallesi, Uslu, Sevim, Sarmaşık, Mihrican, Mimoza, Kağan, Pazar, Sütlüce, Ordu, Kardeş sokakları, 09.00-13.30'da ise Emek Mahallesi, Begonya Sokak'ta enerji kesintisi yapılacak.

Üsküdar'da da 06.00-18.00'de, Sultantepe Mahallesi, Paşalimanı, Hüseyin Baykara sokakları, Beykoz'da 09.00-16.00'da, Mahmutşevketpaşa Mahallesi, Yeşilvadi, Kardelen, Ihlamur, Ali Bahadır Köyiçi, Ali Bahadır, Cumhuriyet, Çamlık sokakları, Kartal'da 09.00-12.00'de Hürriyet Mahallesi, Hür, Kirazdalı, Burçin, Ferda, Namlı sokakları, 13.00-16.00'da, Hürriyet Mahallesi, Çakmak, Taşlı, Enver sokaklarına elektrik verilemeyecek.