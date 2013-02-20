İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım'ı için 6 talip

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nin özelleştirme ihalesine 6 firma teklif verdi.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin (TEDAŞ) bağlı şirketleri olan, İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ, Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ, Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ ve Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'deki TEDAŞ'a ait yüzde 100 oranındaki hisselerin özelleştirme ihalesine katılmak için başvuran firmaları duyurdu.

ÖİB'den yapılan yazılı açılamaya göre, özelleştirilecek elektrik dağıtım şirketleri ve özelleştirme ihalesine katılmak için başvuranlar şöyle:

-İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ

1)Fina Enerji - Fina Limancılık Ortak Girişim Grubu (OGG)

2)Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ

3)Park Holding AŞ

4)Eksim Ortak Girişim Grubu

5)Enerjisa Elektrik Dağıtım AŞ

6)Aksa Elektrik Perakende Satış AŞ

-Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ

1)Fina Enerji - Fina Limancılık Ortak Girişim Grubu

2)Elsan Elektrik Gereçleri Sanayi ve Ticaret AŞ

3)Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret AŞ

4)Park Holding AŞ

5)Eksim Ortak Girişim Grubu

6)Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ

7)Doğu Akdeniz Ortak Girişim Grubu

8)Enerjisa Elektrik Dağıtım AŞ

9)Aksa Elektrik Perakende Satış AŞ

-Dicle Elektrik Dağıtım A.Ş.

1)Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ

2)Çalık Enerji Sanayi ve Ticaret AŞ

3)Mes AŞ - İskur AŞ Ortak Girişim Grubu

4)Fina Enerji - Fina Limancılık Ortak Girişim Grubu

5)Fernas İnşaat AŞ

6)İşkaya Doğu Ortak Girişim Grubu

-Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş.

1)Limak İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ

2)Özyazıcı İnşaat – Doğu Otomotiv Ortak Girişim Grubu

3)Gen-Pa Telekomünikasyon ve İletişim Hizmetleri Sanayi Ticaret AŞ

4)Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi AŞ

5)İşkaya Doğu Ortak Girişim Grubu