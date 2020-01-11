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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, AKP’li Üsküdar Belediyesi için soruşturma izni istedi

Eski Üsküdar Belediyesi Gençlik Akademisi Müdürü, "İfadem ve ihbarımdır" diyerek yolsuzlukları anlatmıştı

11 Ocak 2020 12:22

Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen İstanbul’un AKP’li Üsküdar Belediyesi için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma izni istedi. Soruşturmanın gerekçesinin belediyede 2011-2017 yılları arasında çalışan Veysel Kömürcü'nün gündeme getirdiği yolsuzluk ve usulsüzlük iddiaları olduğu öğrenildi.

AKP'li İstanbul Üsküdar Belediyesi'nde Gençlik Akademisi'nin kurucu müdürlüğünü yapan ve 8 yıl belediyede çalışan Veysel Kömürcü, belediyede dönen yolsuzlukları ‘ifadem ve ihbarımdır' diye anlatmıştı. Eğitim kurumları ile yapılan ihalelerden ‘ders karşılığıymış' gibi gösterilerek parçalar halinde naylon poşetlerde para alındığını, ‘kayıt parası' adı altında milyonlarca liranın makbuzsuz, kayıtsız,  tutanaksız toplandığını ileri süren Kömürcü, "Ben bu işe gövdemi koydum. Her şeyin kayda girmesi adına metnin bir kopyasını evrak kayıttan geçirdim" demişti.
TIKLAYIN - AKP'li Üsküdar Belediyesi Gençlik Akademisi Müdürü, "İfadem ve ihbarımdır" dedi, yolsuzlukları anlattı

 

Veysel Kömürcü, yolsuzlukları kalem kalem açıklamış, CHP de suç duyurusunda bulunmuştu. Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre Savcılık, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve ilgililer hakkında ‘görevi kötüye kullanma' suçundan işlem yapabilmek için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi.

Kömürcü şu iddialarda bulunmuştu:

“Belediyede 11 Kasım 2011 tarihinde Gençlik Merkezi'nde Uzman Psikolojik Danışman olarak işe başladım. 2 Temmuz 2019'da başkan Hilmi Türkmen ile 35 dakika görüştüm. Eğitim kurumları ile yapılan ihalelerden ders karşılığıymış gibi gösterilerek 1 milyon 200 bin liralık kısmının 50, 80, 100, 120 bin liralık parçalar halinde nakit olarak nasıl ve kimler üzerinden naylon poşetler içinde alındığını aktardım. Kayıt parası adı altında milyonlarca liranın makbuzsuz toplandığını, bu paraların nereye gittiğinin belli olmadığını, bu işin içindekileri isim isim anlattım. Geri dönüş olmadı.”

 

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