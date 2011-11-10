-İstanbul Altın Rafinerisi'nden Real Madrid'e gram altın İSTANBUL (A.A) - 10.11.2011 - Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından 20. yüzyılın en iyi futbol takımı olarak nitelendirilen Real Madrid ile İstanbul Altın Rafinerisi (İAR) arasında, Real Madrid logolu altın, gümüş, para, madalyon üretimi ve pazarlaması için lisans anlaşması imzalandı. Daha önce Fenerbahçe, Beşiktaş ve Bursaspor için para ve madalyon basan İAR, dünyanın en büyük futbol kulüplerinden biri olan Real Madrid ile takımlara özel gram altın projesini yurt dışına da taşımış oldu. Yaklaşık 5 ay süren görüşmeler kapsamında İAR Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç, Real Madrid'in Başkanı Florentino Perez ile İspanya'da bir araya geldi. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine 3 yıllık lisans anlaşması geçtiğimiz günlerde imzalandı. Anlaşma kapsamında, İAR'ın üreteceği gram altın ve gümüşler, Real Madrid logolu ve paketli satışa sunulacak. 1902 yılında kurulan Real Madrid'in ürünleri AB ülkeleri, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Türkiye ve gelecek yıllar için Çin'de de satılacak. Dünyanın en zengin kulüplerinden biri ve bütün dünyada milyonlarca taraftar kitlesi olan Real Madrid'in, Çin'de İspanya nüfusundan daha çok taraftarı bulunduğu tahmin ediliyor. İAR Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Halaç, 5 ay süren görüşmelerin olumlu sonuçlanması ile 3 yıllık bir anlaşma imzaladıklarını belirterek, Real Madrid logolu 24 ayar gram altınları bir ay içerisinde İspanya'da satışa sunacaklarını, internet aracılığıyla da İspanya merkezden diğer ülkelere satış yapılacağını bildirdi. Halaç, bir Türk firmasının dünyanın en büyük kulüplerinden Real Madrid'in lisanslı üreticisi olmasının İAR ve Türkiye adına gurur duyulacak bir olay olduğunu ifade ederken, takımlara yönelik gram altın projesi kapsamında ABD'de NBA kulüpleri ile de görüştüklerini, sırada Avrupa'da birkaç büyük takım daha bulunduğunu söyledi. Real Madrid altınları için şimdiden sipariş almaya başladıklarını, takımlarına destek için taraftarların bu ürünlere büyük ilgi göstermesini beklediklerini ifade eden Halaç, Real Madrid logolu ve paketli gram altın ve gümüşlerin üzerinde ''Made in Turkey'' ibaresinin de bulunacağını kaydetti. Özcan Halaç, İAR'ın Londra Külçe Piyasası Birliği'ne (LBMA) üyeliğiyle dünyadaki 61. akredite rafineri olduğunu belirterek, üyeliğin, İAR'a güçlü finansal yapı, yönetim tekniği ve üretim kalitesinin sınırların çok üstünde olmasını sağladığını, İAR'ın dünyanın en önde gelen rafineriler ile aynı seviyeye yükseldiğini söyledi. LBMA'nın yayınladığı listede bulunan rafinerilerin altınlarının ayrı bir kontrol ya da incelemeye tabi tutulmadan merkez bankaları, büyük altın ticareti yapan bankalar, madenler ve altın ticareti ile uğraşan kurumlar tarafından kabul edildiğini kaydeden Halaç, uluslararası bankalarla yaptıkları çalışmaların artacağını bildirdi.