-İSTANBUL ALTIN BORSASI'NDA YİNE REKOR İSTANBUL (A.A) - 20.12.2010 - İstanbul Altın Borsası (İAB) endeksi günü yüzde 0,44 yükselişle tamamladı, altının kilogramı 69 bin 245 liradan, onsu ise 1.376,50 dolardan kapandı. Altın borsasında 15 Aralık 2010 tarihinde görülen 67 bin 920 liralık en yüksek değerin ardından bugün altının kilogramı 69 bin 245 liradan kapanarak rekorunu yeniledi. Altın piyasasında 2 işlemde 276 bin 365 liralık, 43 işlemde 24 milyon 768 bin 186,18 dolarlık hacim gerçekleşti. Gümüş piyasasında ise 1 işlemde 5 milyon 674 bin 500 liralık hacim oldu. İAB'de bugün işlem hacmine göre en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, Türk Ekonomi Bankası, Rona Döviz, Nadir Döviz ve Vakıflar Bankası olarak sıralandı. Birinci ve ikinci seanslarda bugün gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler şöyle: İAB TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS --------------------- --------- --------- --------- Önceki Kapanış 67.650,00 1.370,50 1.037,50 En Düşük 69.040,00 1.376,50 - En Yüksek 69.245,00 1.386,00 - Kapanış 69.245,00 1.376,50 - Ağırlıklı Ortalama 69.091,25 1.383,08 - İşlem Miktarı (Kg.) 4 557 - İşlem Sayısı 2 43 - İşlem Hacmi(TL-Dolar-Avro) 276.365,00 24.768.186,18 - Toplam İşlem Miktarı (Kg) 561 Toplam İşlem Adedi 45 İAB Endeksi Önceki Kapanış 3.151 İAB Endeksi Bugünkü Kapanış 3.165 İAB Endeksi Değişim (yüzde) 0,44