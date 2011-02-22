-İSTANBUL ALTIN BORSASI'NDA REKOR İSTANBUL (A.A) - 22.02.2011 - İstanbul Altın Borsası (İAB) endeksi günü yüzde 0,09 oranında düşüşle tamamladı, altının kilogramı 71 bin 800 liradan, onsu ise 1.400,50 dolar ve 1.025 avrodan kapandı. Altın piyasasında yeni yılın ilk işlem günü olan 3 Ocak 2011 tarihinde gerçekleşen 71 bin 350 liralık en yüksek değerin ardından bugün altının kilogramı rekorunu yenileyerek, günü 71 bin 800 liradan kapattı. Altın piyasasında 2 işlemde 503 bin 680 liralık, 32 işlemde 15 milyon 581 bin 439,39 dolarlık, 2 işlemde 659 bin 90,22 avroluk hacim gerçekleşti. Gümüş piyasasında ise işlem olmadı. İAB'de bugün işlem hacmine göre en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Garanti Bankası, MKS Kıymetli Maden, Türkiye İş Bankası, Nadir Döviz ve Türk Ekonomi Bankası olarak sıralandı. Birinci ve ikinci seanslarda bugün gerçekleştirilen işlemlere ilişkin veriler şöyle: İAB TL/KG DOLAR/ONS AVRO/ONS --------------------- --------- --------- --------- Önceki Kapanış 71.185,00 1.401,50 1.025,00 En Düşük 71.800,00 1.393,50 1.025,00 En Yüksek 72.070,00 1.401,00 1.025,00 Kapanış 71.800,00 1.400,50 1.025,00 Ağırlıklı Ortalama 71.954,29 1.396,65 1.025,00 İşlem Miktarı (Kg.) 7 347 20 İşlem Sayısı 2 32 2 İşlem Hacmi(TL-Dolar-Avro) 503.680,00 15.581.439,39 659.090,22 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 374 Toplam İşlem Adedi 36 İAB Endeksi Önceki Kapanış 3.223 İAB Endeksi Bugünkü Kapanış 3.220 İAB Endeksi Değişim (yüzde) -0,09