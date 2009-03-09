İstanbul Altın Borsası artık tek seans

İstanbul Altın Borsası (İAB), yarından itibaren kıymetli maden piyasasında tek seans uygulamasına geçecek.



İAB Başkanı Osman Saraç, yaptığı yazılı açıklamada, yeni uygulamaya göre saat 09.45'te başlayarak aralıksız devam edecek seansın, saat 17.30'da sona ereceğini kaydetti.



İAB'ın, Türkiye'de ilk ve tek, dünyada da sayılı uygulaması olan 24 saat seans ve işlem hedefi doğrultusunda tek seansa geçtiğini ifade eden Saraç, şunları kaydetti:



"Böylelikle akşam 17.45'te başlayan ve sabah 09.30'da sona eren internet seansı sonrasında bundan böyle aralıksız olarak 09.45'te başlayan ve 17.30'da sona eren tek seans uygulamasına geçilmektedir. Böylelikle Türkiye'nin dünya altın piyasasındaki yeri, artan işlem hacmi ile perçinlenecektir. Geçen yıl ilk 2 ayda 31,8 ton altın ithalatı yapılmış olmasına rağmen bu yıl henüz altın ithalatı yapılmamıştır. Buna mukabil geçen yıl altın işlem hacmi 78,6 ton iken, bu yıl yüzde 3'lük bir artışla 81,3 ton olmuştur. Tek seans uygulamamızda işlem hacminin geçen yıla oranla daha çok artması hedeflenmektedir."

