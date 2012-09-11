İstanbul AKM'deki yangın söndürüldü

İstanbul Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi 'nin ( AKM ) havalandırma boşluğunda çıkan yangın söndürüldü.Restorasyon çalışmalarının devam ettiği AKM 'de, yangının havalandırma bölümünde çıktı. İhbarı üzerine çok sayıda itfaiye ekibi yangın bölgesine sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangını söndürdü.

Taksim Atatürk Kültür Merkezi ( AKM ) de yangın çıktı. İlk belirlemelere göre yangının AKM ’de bir süredir devam eden onarım çalışmalarından kaynaklı olduğu yönünde. Duvar ve tavanlardan sökülen izalasyon malzemelerinin tutuştuğu ve içeride yoğun bir kimyasal kokusu olduğu belirtiliyor. Radikal 'in görüştüğü İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Ahmet Emre Bilgili olay yerinde olduğunu, ancak yangının devam ettiği için çıkış bölgesine henüz ulaşamadıklarını ifade ederek, sabotaj ihtimalinin bulunmadığını, devam eden onarım çalışmalarından kaynaklı bir yangın olduğunu söyledi. Halen dumanların tüttüğü AKM , bir süre önce Sabancı Vakfı ’nın sponsorluğunda onarımına başlanmıştı.

Ekipler üç dakika içinde buradaydı

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, AKM 'deki yangının nedenini açıkladı. Demircan açıklamasında "Normalde havalandırma borusunu ekipler kendileri kesiyorlar. Onu keserken içindeki madde o temastan dolayı yanmaya başladı" dedi. Demircan açıklamalarına şöyle devam etti: "Havalandırma borusu hemen dumana dönüyorlar. Tabi havalandırma borusu olduğu için, bina dışındaki tahliye bacaları faal olduğu için ciddi bir kokuya döndü. Yetkililer üç dakika içerisinde müdahil oldular. Zaten içeride çalışan ekibimiz vardı. Ama sevindirici olan şu, üç dakikada müdahale edildiğinden kimseye zarar gelmedi, ölüm yok. Burada sökülen değiştirilen maddeye de bir zararı olmadı. Ekipler burada, herhangi bir sorun yaşanmadı." ( radikal .com.tr , ajanslar)

Kartal'daki lisede yangın paniği

Öte yandan İstanbul Kartal'da boş bir arazide başlayan yangın içinde öğrenciler bulunan bir liseye sıçradı. İtfaiye yangına müdahale ediyor.

Kartal'da boş bir arazide başlayan yangın önce bir fabrikaya ardından da Fatin Rüştü Zorlu Anadolu Lisesi'nin çatısına sıçradı.

Okuldaki öğrenciler tahliye edildi. İtfaiye 25 araçla müdühale ettiği yangında alevleri kontrol altına aldı.