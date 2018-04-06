İstanbul Afet Koordinasyon Merkezi'nde yangın

Eyüp Hasdal'da bulunan İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) bahçesindeki bir otobüste yangın çıktı. Bina bahçesinden dumanlar yükseldi. Çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale ettiği yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü yerleşkesinde akşam saatlerinde yangın çıktı. Bölgeden dumanlar yükselirken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yerleşkede bulunan bir otobüsün yandığı kaydedilirken yangına ilişkin resmi bir bilgi verilmedi.