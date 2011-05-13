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İSTANBUL ADLİYESİNDE ŞÜPHELİ PAKET İSTANBUL (A.A)

13 Mayıs 2011 14:05

-İSTANBUL ADLİYESİNDE ŞÜPHELİ PAKET  İSTANBUL (A.A) - 13.05.2011 - Beşiktaş'taki İstanbul Adliyesinin önüne bırakılan poşet, bomba olabileceği ihtimaliyle paniğe neden oldu. Çırağan Caddesi'nde bulunan İstanbul Adliyesinin giriş kapısının yan tarafındaki kaldırıma bırakılan siyah poşet, nöbetçi polislerce fark edildi.  Çağrılan ekipler, poşetin bulunduğu yeri güvenlik kordonuna aldı. Ekipler tarafından yapılan incelemede, poşette çöp olduğu anlaşıldı. Bu sırada, poşeti bırakan bir esnaf da olay yerine gelerek, ''Bunu ben çöp diye bıraktım'' dedi. Önlemlerin kaldırılmasının ardından cadde trafiğe açıldı.

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