T24 LogoT24 Logo
Gündem

İstanbul Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı   İSTANBUL (A.A)

05 Ekim 2011 20:51

-İstanbul Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı   İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - İstanbul Adalet Sarayı'nda dün aynı davanın duruşmasını bekleyen taraflar arasında çıkan kavgada 12 kişinin yaralanmasının ardından adliyedeki güvenlik önlemleri artırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve basın sözcüsü Ateş Hasan Sözen, dün yaşanan kavgaya ilişkin gazetecilere bilgi verdi.  İstanbul Adliyesi ile ilgili her gün olumsuz bir haber yapıldığını söyleyen Sözen, adliyede otopark olmadığı ve avukatların üst araması yapıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu kaydetti.  Sözen, dün çıkan olayla ilgili güvenlik personelinin bir kusuru olup olmadığının araştırıldığını dile getirerek, ''Adliye içinde yaralanan mağdurlarla ilgili hastaneden alınan rapora göre, olayda 5-6 santimlik çakıya benzer kesici bir alet kullanıldığı tespit edildi. Ancak söz konusu alet ele geçirilemedi'' diye konuştu. Yaşanan talihsiz olaydan sonra adliyedeki güvenlik önlemlerini artırdıklarını aktaran Sözen, şöyle devam etti: ''X-ray cihazlarının kalite kontrolleri yaptırılıyor. Eğer bir sorun çıkarsa x-ray cihazları değiştirilecek. Adliye içinde sürekli olarak 35 polis ve 270 özel güvenlik personeli görev yapıyor. Güvenlik önlemlerinin artırılması kapsamında polis sayısının artırılması düşünülüyor ve bir ambulans da adliyenin otoparkında hazır bekletilecek.'' Bu arada, sabahtan itibaren adliyeye giriş yapan vatandaşların kemer ve metal eşyalarının x-ray cihazından geçirildiği görüldü. Bu nedenle zaman zaman adliye girişinde yoğunluk yaşandı.  Ayrıca, adliyede sürekli görev yapacak muhabirlere özel kart verileceği belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24