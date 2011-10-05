-İstanbul Adliyesi'nde güvenlik önlemleri artırıldı İSTANBUL (A.A) - 05.10.2011 - İstanbul Adalet Sarayı'nda dün aynı davanın duruşmasını bekleyen taraflar arasında çıkan kavgada 12 kişinin yaralanmasının ardından adliyedeki güvenlik önlemleri artırılıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili ve basın sözcüsü Ateş Hasan Sözen, dün yaşanan kavgaya ilişkin gazetecilere bilgi verdi. İstanbul Adliyesi ile ilgili her gün olumsuz bir haber yapıldığını söyleyen Sözen, adliyede otopark olmadığı ve avukatların üst araması yapıldığı yönündeki iddiaların asılsız olduğunu kaydetti. Sözen, dün çıkan olayla ilgili güvenlik personelinin bir kusuru olup olmadığının araştırıldığını dile getirerek, ''Adliye içinde yaralanan mağdurlarla ilgili hastaneden alınan rapora göre, olayda 5-6 santimlik çakıya benzer kesici bir alet kullanıldığı tespit edildi. Ancak söz konusu alet ele geçirilemedi'' diye konuştu. Yaşanan talihsiz olaydan sonra adliyedeki güvenlik önlemlerini artırdıklarını aktaran Sözen, şöyle devam etti: ''X-ray cihazlarının kalite kontrolleri yaptırılıyor. Eğer bir sorun çıkarsa x-ray cihazları değiştirilecek. Adliye içinde sürekli olarak 35 polis ve 270 özel güvenlik personeli görev yapıyor. Güvenlik önlemlerinin artırılması kapsamında polis sayısının artırılması düşünülüyor ve bir ambulans da adliyenin otoparkında hazır bekletilecek.'' Bu arada, sabahtan itibaren adliyeye giriş yapan vatandaşların kemer ve metal eşyalarının x-ray cihazından geçirildiği görüldü. Bu nedenle zaman zaman adliye girişinde yoğunluk yaşandı. Ayrıca, adliyede sürekli görev yapacak muhabirlere özel kart verileceği belirtildi.