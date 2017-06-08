İstanbul Adliye'sinde avukatlar eylem yaptı

İstanbul Barosu avukatları Cumhuriyet gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan gazete avukatlarının serbest bırakılması için İstanbul Adalet Sarayı'nın içinde eylem yaptılar.

Cumhuriyet gazetesi soruşturmasında tutuklanan avukatlar Cumhuriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay, Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Utku ve Mustafa Kemal Güngör'ün serbest bırakılması talebiyle Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın atrium alanında saat 11.00'de toplanan avukatlar, bir süre sessizce bekleyerek eylem yaptı.

Ellerinde "Savunmaya Özgürlük" dövizleri ve tutuklu avukatların fotoğrafları olan avukatlar adına Baro Başkanı Mehmet Durakoğlu bir açıklama yaptı. Durakoğlu şunları söyledi:

"Cumhuriyet gazetesinin yöneticileri ile birlikte meslektaşlarımız Avukat Akın Atalay, Avukat Kemal Güngör ve Avukat Bülent Utku 7.5 aydır ceza evindeler. Meslektaşları olarak, avukatlar haftalardır tuttukları nöbetle, yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekmeyi amaçlıyor ve sessizce verdikleri mesajlarla, adliyede hukuk arıyorlar."

"Muhalefet susturulup sindiriliyor"

Durakoğlu şöyle devam etti:

Anayasanın ve Türk Ceza Kanununun açık hükümlerine aykırı olarak, henüz yargılama başlamadan, erk sahiplerinin yargı üzerinde kurdukları baskılarla, adil yargılama hakkının ortadan kaldırıldığı bir süreç yaşanıyor. Bu yetmezmiş gibi OHAL koşulları sebep gösterilerek, bu süreçler olup-biteni haklı kılarmış gibi bir algı da yaratılıyor. Terörle mücadele adı altında, muhalefetin susturulup sindirilmesi, sinsi bir stratejinin taktiği olarak geliştirilip, yaygınlaştırılıyor. Üstelik, OHAL ve KHK'lar ile demokrasi alternatifi yeni bir rejim büsbütün etkinleşiyor. Bu ülkenin avukatları devlete hukuk,adliyeye adalet gelene kadar verecekler mücadelelerini. Bütün nöbetlerimizin, buradaki nöbetlerin de parolası hukuk, işareti demokrasi olacaktır."

Avukatlar açıklamanın ardından dağıldılar.