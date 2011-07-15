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İSTANBUL ADLİYESİ TAŞINIYOR İSTANBUL (A.A)

15 Temmuz 2011 17:08

-İSTANBUL ADLİYESİ TAŞINIYOR İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - İstanbul Adliyesinin, 56 yıldır hizmet verdiği Sultanahmet'teki binasından Çağlayan'da yapılan İstanbul Adalet Sarayı'na taşınma işlemi başladı. İstanbul Adliyesinin, 15-24 Temmuz tarihlerinde Çağlayan semtinde yapımı tamamlanan İstanbul Adalet Sarayı'na taşınma işlemine, Beşiktaş'ta bulunan özel yetkili mahkemeler hariç, Sultanahmet'teki merkez bina ile Gülhane, Sirkeci ve Levent'teki ek binalar dahil edildi. Bu kapsamda ilk olarak, Sultanahmet'teki binada yer alan Cumhuriyet Başsavcılığı, savcılıklar ve savcılık yazı işleri müdürlükleri ile 11 icra mahkemesi taşınıyor. Dosyaların kolileme işlemi adliye görevlileri tarafından yapılırken, taşınma işleminin ise anlaşma yapılan firmanın görevlileri tarafından gerçekleştirildiği, ancak kolilerin başında da adliye görevlilerinin bulunduğu görüldü. Yine 1927 yılına ait dosyaların dahi bulunduğu arşivin ise eleme yapılarak taşınacağı, 10 milyon civarında belge olan arşivde, imha edilmesi gereken belgelerin imha edileceği, yine de arşivin yüzde 95'inin taşınacağı, bu bölümün taşınma işleminin 4 ay kadar sürmesinin beklendiği kaydedildi.

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