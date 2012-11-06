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İstanbul adliyelerinde operasyon: 39 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan kişiler söz konusu adliyelerdeki mahkemelerin kalem müdürleri, mübaşirler, katipler ve santral görevlileri olduğu öğrenildi

06 Kasım 2012 23:02

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü İstanbul’daki bazı adliyelere yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyonla Küçükçekmece, Büyükçekmece ve Bakırköy adliyelerinde çalışan 3’ü avukat, 1'i Yargıtay'da görevli yazı işleri müdürü olmak üzere toplam 39 kişi gözaltına alındı. 

 
Gözaltına alınan kişiler söz konusu adliyelerdeki mahkemelerin kalem müdürleri, mübaşirler, katipler ve santral görevlileri olduğu öğrenildi. Suç örgütünün faaliyetlerinin adli yargıyı etkilemeye yönelik olduğu ve imar dosyalarında usulsüzlük iddialarının araştırıldığı öğrenildi. 
 
Soruşturmanın genişletildiği ve gözaltına alınan kişi sayısının artabileceği belirtiliyor.
 

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