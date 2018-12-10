İstanbul adaylığı için konuşan Yıldırım: Kaderimizde ne varsa onu göreceğiz, bundan kaçış yok

31 Mart 2019'daki yerel seçimlerde AKP'nin İstanbul adayı olacağı konuşulan Meclis Bakanı Binali Yıldırım iddialarla ilgli ilk kez konuştu. Yıldırım, "Kader çizgimizde ne varsa onu göreceğiz, bundan kaçış yok" dedi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'nın sorularını yanıtlayan Yıldırım hakkında çıkan “Protokolde geri düşmek istemiyor, yeni düzenleme istiyor” ve “İstanbul ilçe belediye başkan adaylarından bazılarını istemedi, kendi belirmeyi arzu ediyor” iddialarına da yanıt verdi. Yıldırım, hakkında konuşulanları şöyle değerlendirdi:

"Bütün bu yazılan, çizilenleri okuyunca tebessüm ediyorum, "Ya ben bunları ne zaman söylemişim" diye de kendi kendime soru soruyorum. Bunlar benim dışımda konuşuluyor. Ancak, ben ömrü hayatımda makamların en yükseğinin, milletin gönlündeki makam olduğunu düşünüyorum; bakışım hep bu olmuştur. Millet bize fırsat verir, imkan verirse çalışırız, tamam derse de orada da bırakmasını biliriz. Yani devlet umuru neyi gerektiriyorsa o yapılır."

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