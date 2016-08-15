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BBC Türkçe

İstanbul Adalet Sarayı'nda operasyon

İstanbul\'un Çağlayan semtindeki Adalet Sarayı dahil 3 adliyesi, \'Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması\' kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle kapatıldı. 173 adliye personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı ifade ediliyor.

15 Ağustos 2016 12:49

İstanbul'un Çağlayan semtindeki Adalet Sarayı dahil 3 adliyesi, 'Fethullahçı Terör Örgütü soruşturması' kapsamında yürütülen operasyonlar nedeniyle kapatıldı.

Doğan Haber Ajansı ve Anadolu Ajansı, polislerin adliye sarayına girdiğini ve aramalar yaptığını haberini geçti.

Adalet Sarayı dışında yoğun güvenlik tedbirleri alınmış durumda.

İstanbul Adalet Sarayı'nın dışında Bakırköy ve Gaziosmanpaşa adliyelerinde de aramaların yapıldığı ifade ediliyor.

Doğan Haber Ajansı, 100 adliye personeli hakkında yakalama kararı çıkartıldığını aktardı.

CNN Türk televizyon kanalıysa hakkında gözaltı kararı bulunan personel sayısının 173 olduğu bilgisini geçti.

Haftasonu medya kuruluşlarının temsilcileriyle biraraya gelen Başbakan Binali Yıldırım, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında başlatılan soruşturmalar kapsamında kamuda açığa alınan 76 bin 597 kişi olduğunu, 4 bin 897 kişininse memuriyetten çıkarıldığını söylemişti.

Gülen hareketiyle bağlantılı kamu çalışanlarının özel bir iletişim ağı kurduğunu ifade eden Binali Yıldırım, "O iletişim altyapısında 50 binin üzerinde isim var. Bunların üzerine gidiliyor" demişti.

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