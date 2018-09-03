İSTANBUL ADALET SARAYI'NDA ADLİ YIL AÇILIŞ TÖRENİ

BAŞSAVCI İRFAN FİDAN: 41 DARBE GİRİŞİMİ DAVASI AÇILDI, 34\'Ü KARARA BAĞLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan,

\"Türkiye Cumhuriyet devletinin Anayasal düzeninin, siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişimi ve işgal girişimi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde terör yargılamaları ile yetkili ağır ceza mahkemelerinde 41 kamu davası açılmıştır\"

\"Açılan bu kamu davalarından 34\'ü yetkili ağır ceza mahkemelerimiz tarafından karar bağlanmış, çoğunluğu üst rütbeli 789 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve diğer hürriyeti bağlayıcı cezalara çarptırılmışlardır\"

\"Darbe girişimine katıldığı tespit edilen SAT Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Havacılık ve Hava Harp Okulu mensubu sanıklar ile Atatürk Havaalanı işgali girişimine katılan sanıklar hakkında açılan kamu davalarının yargılamaları yetkili ağır ceza mahkemelerinde devam etmektedir\"

Haber: Yüksel KOÇ - Kamera: İdris TİFTİKCİ İstanbul DHA

Çağlayan\'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı\'nda yeni adli yılın açılış töreni yapıldı. Adalet Sarayı\'nın atrium alanında düzenlenen törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İstanbul Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Ayhan Ayan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz\'ın babası Hakkı Kiraz ile hakimler, savcılar ve adliye çalışanları katıldı.

VALİ ŞAHİN: GÖZÜMÜZ GİBİ BAKMAMIZ GEREKEN KURUMLARIN EN BAŞINDA ADALET MEKANİZMASI VE MÜESSESESİ GELİYOR

Törenin açılış konuşmasını İstanbul Valisi Vasip Şahin yaptı. Adaletin klasik tanımıyla her şeyi yerli yerine koymak olduğunu söyleyen Vali Şahin, \"Bir başka tanımda da herkese hak ettiğiyle muamele etmektir. Yani adalet eşit davranmak değildir. Adalet hak ettiği şekilde insanlara, muhataplara muamele etmektir ki; haklıya hakkını vermek haksıza da haksız olduğunu bildirmek, suçluya cezasını vermek, suçsuzun ya da mağdurun hakkını korumak, adaletin temel ilkelerinden, prensiplerindendir\" dedi. İstanbul Valiliği olarak adliye ile çok yakın işbirliği içinde olduklarını söyleyen Vali Şahin, \"Adaletin tahakkuku noktasında idarenin üzerine düşenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çünkü bir ülkede insanlar hakkettiği muameleyi göremediğinden şikayet etmeye başlamışsa burada sıkıntı, çözülme ve bozulma başlamıştır. Dolayısı ile gözümüz gibi bakmamız gereken kurumların en başında adalet mekanizması ve müessesesi geliyor\" diye konuştu.

\'789 SANIK AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET, MÜEBBET VE HÜRRİYETİ BAĞLAYICI CEZALARA ÇARPTIRILMIŞLARDIR\'

Törende konuşan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, \"2018 - 2019 adli yılının ülkemize ve milletimize adalet ve toplumsal barışı getirmesi temennisiyle açıyorum\" dedi. 15 Temmuz darbe girişimi ile Anayasal düzenin hedef alındığını söyleyen Başsavcı Fidan, \"Türkiye Cumhuriyet devletinin Anayasal düzeninin, siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün hedef alındığı 15 Temmuz darbe girişimi ve işgal girişimi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde terör yargılamaları ile yetkili ağır ceza mahkemelerinde 41 kamu davası açılmıştır. Açılan bu kamu davalarından 34\'ü yetkili ağır ceza mahkemelerimiz tarafından karar bağlanmış, çoğunluğu üst rütbeli 789 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve diğer hürriyeti bağlayıcı cezalara çarptırılmışlardır. Darbe girişimine katıldığı tespit edilen SAT Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Kuzey Deniz Saha Komutanlığı, Kuleli Askeri Lisesi, Kara Havacılık ve Hava Harp Okulu mensubu sanıklar ile Atatürk Havaalanı işgali girişimine katılan sanıklar hakkında açılan kamu davalarının yargılamaları yetkili ağır ceza mahkemelerinde devam etmektedir. Bununla birlikte Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde kurulu Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu\'nda görevli Cumhuriyet Savcılarımız tarafından çok sayıda şüpheli hakkında soruşturma ayrıca devam ettirilmektedir\" dedi. Başsavcı Fidan konuşmasını şöyle bitirdi: \"Millet olarak son dönemde yaşadığımız acı tecrübeler ve zorlu süreçler açıkça göstermiştir ki, Türkiye Cumhuriyeti devletinin Anayasası\'na ve yasalarına yetki ve sorumluluğu kanunlar tarafından belirlenmiş resmi hiyerarşisine bağlılık her türlü bağlılığın ve sadakatin üstündedir. Hakim ve Cumhuriyet Savcıları yargısal anlamda hiçbir hiyerarşi ilişkisi içerisinde değildir ve olmamalıdır. Karar sürecinde yasaların yanında kendilerini bağlayan asli hür ve tertemiz vicdanlarıdır.\"

Görüntü Dökümü:

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-Başsavcı İrfan Fidan\'ın konuşması

-Vali Vasip Şahin\'in konuşması

-Başsavcı ve valinin gelişi

-Protokolün toplu fotoğraf çekimi

-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı

-Törenden görüntüler

-Genel ve detaylar