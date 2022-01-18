İstanbul Adalet Sarayı önünde polise bıçaklı saldırı

İstanbul, Çağlayan'daki Adalet Sarayı önünde polise bıçakla saldırdığı belirtilen bir kişi bacağından vuruldu.

Olay saat 10.45 sıralarında meydana geldi. Edinilen ilk bilgiye göre adliye önünde nöbet tutan polislere bir kişi bıçakla saldırdı. Saldırgan bacağından vuruldu. Olay yerinde polis geniş güvenlik önlemi aldı.

İddiaya göre bıçaklı bir şahıs "ölmek istiyorum" diyerek bariyerleri aştı ve polise saldırdı. Bu sırada polisler şahsı bacağından vurarak etkisiz hale getirdi. Olay sırasında seken kurşunlardan biri, bir polis memurunun baldırına isabet etti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis ve bacağından vurulan saldırgan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Polisin olaya ilişkin incelemesi sürüyor. (İHA)

Valilik'ten açıklama geldi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Bugün saat 10.50 sıralarında M.G. adlı şahıs, Kâğıthane İlçesi Çağlayan Adliyesi önünde nöbetçi güvenlik görevlisine bıçaklı saldırıda bulunmuştur. Güvenlik görevlilerimizce sözlü ve havaya ateş etmek suretiyle yapılan uyarılara uymayan şahıs, bacağından vurularak yakalanmış ve hastaneye sevk edilmiştir. Olaya müdahale esnasında seken merminin isabet etmesiyle yaralanan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli Polis Memuru M.F.Y. hastaneye sevk edilmiştir. Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır." denildi.