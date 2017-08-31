İstanbul Adalet Sarayı önünde 22'nci "Adalet Nöbeti" 

Ümit TÜRK / İSTANBUL, (DHA) - CUMHURİYET Gazetesi\'nin avukatlarına destek olmak için Çağlayan\'daki İstanbul Adalet Sarayı\'nda avukatlar tarafından başlatılan \"Adalet Nöbeti\"nin bu hafta 22\'ncisi tutuldu. Bu haftaki \"Adalet Nöbeti\"ne CHP Milletvekili Barış Yarkadaş ile davanın sanıklarından olan Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı Orhan Erinç ve çok sayıda avukat katıldı.

Cumhuriyet Gazetesi\'nin yazar, yönetici ve avukatlarının yönelik açılan davada tutuklanan gazetenin avukatlarının serbest bırakılması için Mart ayında başlatılan “Adalet Nöbeti\" 22\'nci haftasında da devam etti. Avukatlar, adliye binası içinde bulunan Themis heykelleri önünde bir süre \'adalet nöbeti\' tuttuktan sonra adliye önünde konuya ilişkin basın açıklaması yaptı.



“FETÖ İLE MÜCADELE, ÖRGÜTLE SAVAŞANLARI HEDEF ALMAKTA\"

Bu haftaki basın açıklamasını Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Özgür Mumcu okudu. Açıklamada şöyle denildi; “Türkiye\'de hukuk, tarihinin en zor döneminden geçiyor. Ülkemiz, hukuk devleti endeksinde, dünyanın en az gelişmiş devletleriyle beraber son sıralarda yer almakta. Maalesef, ülkemize yapılmış bir haksızlık olduğunu söyleyebilecek durumda değiliz. Bugün yazarı olduğum Cumhuriyet gazetesinden Akın Atalay, Murat Sabuncu, Kadri Gürsel, Ahmet Şık, Emre İper anlaşılmaz gerekçelerle ve iddia dahi olmayan iddialarla tutuklu. FETÖ ile mücadele, örgütle ilgili siyasetçilere uzanmayıp bahsi geçen cemaatle herkes kol kola iken cesur bir şekilde savaşanları hedef almakta. Bunun adaletle hukukla ya da ülkede milli güvenliğin tesisiyle uzaktan yakından bir ilişkisi bulunmamaktadır. Türkiye\'de hukuk devleti yeniden kurulana kadar her gün \'Adalet Nöbeti\' tutulması, duvarlarına asılı hukuk fakültesi diplomalarının bir gereğidir\"

YARKADAŞ: 184 GAZETECİ CEZAEVİNDE

Daha sonra konuşan CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da, “2017\'nin Ağustos ayı da gazeteciler için tam bir felaket geçti. Ağustos ayında 33 gazeteci gözaltına alındı. 15 gazeteci tutuklandı. 5 gazeteciye de soruşturma açıldı. Adeta gazetecilere savaş ilan eden bir hükümetle karşı karşıyayız. Şu an bizim tespit ettiğimiz rakamlara göre tam 184 gazeteci cezaevinde ya da cezaevine girenlerin 184\'ü kendisini gazeteci olarak tarif ediyor\" diye konuştu.



ERİNÇ: DİLİYORUM Kİ 11 EYLÜL\'DE ADALET OLASI BİR BİÇİMDE YERİNE GELİR

Davanın tutuksuz sanıklarından Cumhuriyet Gazetesi Vakfı Başkanı Orhan Erinç de, “Cumhuriyet\'e yöneltilen siyasal saldırı sonrasında 11 arkadaşımız tutuklandı. Eften püften gerekçelerle yapılan tutuklama ve yargılama daha iddianamenin açıklandığı gün çökmüştü. Diliyorum ki 11 Eylül\'deki duruşmada adalet olası bir biçimde yerine gelir\" ifadesinde bulundu.

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