İstanbul açıklarında yük gemisi battı

İstanbul Şile açıklarında yük gemisi kayboldu. Radarda kaybolan 78,5 metre uzunluğunda 13 metre genişliğindeki yük gemisi battı. Gemi personeli 4 kişinin cesedine ulaşıldığı, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 04.25'te "ARTUR" isimli gemiden Şile açıklarında üzerinde "Bilal Bal" yazılı can salı ve filika görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti. Bunun üzerine Kıyı Emniyeti'ne ait 3 bot ve bir Sahil Güvenlik botu olay yerine intikal etti. Arama çalışmalarında üzerinde "Bilal Bal" yazılı can simidi ile "ORAPİN 4" yazılı şişme can salı bulundu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait arama kurtarma gemisi, Kıyı Emniyeti römorkörleri ve helikopterle karadan ve denizden arama çalışmaları sürdürülüyor.

Resmiyette 10 mürettebatı bulunan gemi battı. Gemi personelinden 4 kişinin cesedine ulaşıldığı, çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz, Daire Başkanı Arslan Dede ve Suat Barlas’ın da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’ne ait açık deniz destek gemisi Nene Hatun ile olay yerine intikal ettikleri ve arama kurtarma çalışmalarına yerinde destek verdikleri öğrenildi.



DEMSA Deniziclik armatörlüğünde olan gemi 1974 yapımı gemi, 3080 ton demir yükü ile Gemlik kalkışlı Karadeniz Ereğili’ye gidiyordu.

Başbakan Yıldırım: Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Başbakan Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Maalesef dün gece Karadeniz'in kuzeyinde bir kosterimiz bilinmeyen bir nedenle batmıştır. 10 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah personele sağ salim ulaşırız. Bir kez daha bu olaydan dolayı da gemide bulunan personelin yakınlarına geçmiş olsun diyorum. Arama kurtarma çalışmaları, inşallah başarıyla tamamlanmış olur." dedi.

Sahil Güvenlikten açıklama

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Şile açıklarında haber alınamayan gemiyle ilgili açıklama yaptı.



Yapılan açıklamada Gemlik limanından Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda "Bilal Bal" isimli gemiden sabah saatlerinde tehlike sinyali alındığı belirtildi.



Şile'nin 7 mil açığında sinyal alınan gemiye ve personeline ulaşılamadığı belirtilen açıklamada, "Gemide Türk vatandaşı 10 mürettebat vardır. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından arama kurtarma faaliyeti icra etmek üzere; 1 Sahil Güvenlik Uçağı, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri ve 3 Sahil Güvenlik Botu görevlendirilmiştir" denildi.



Açıklama şöyle devam etti: "İcra edilen arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur. Arama Kurtarma faaliyetlerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün 5 kurtarma botu da iştirak etmektedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından da, insansız denizaltı görüntüleme ve tespit cihazı (ROV) destekli bir denizaltı kurtarma gemisi talebi yapılmıştır. Arama kurtarma faaliyetlerine halen devam edilmektedir"

Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yük gemisinde 10 Türk vatandaşının bulunduğu belirtilerek, arama kurtarma faaliyetlerinin koordineli ve yoğun şekilde devam ettiği bildirildi

İstanbul Şile açıklarında yük gemisi kayboldu. 4 kişinin cesedine ulaşıldığı belirtilmişti ancak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'dan yapılan açıklamada gemiye ve personeline ulaşılamadığı kaydedildi. Şile Kaymakamı Salih Yüce de kayıp gemiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Kaymakam Salih Yüce, "Bulunan kimse yok. Kıyıdan ve denizden aramalarımız devam ediyor. Battığını değerlendiriyoruz" dedi.

Sahil Güvenlik'ten yapılan açıklamada ise, "Can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur" denildi.

Geminin battığı bölgeye havadan ve karadan kurtarma ekipleri gönderildi. Çalışmaların Şile'nin Ağva Karacaköy'den 12 deniz mili uzaklıkta sürdürüldüğü belirtildi. Geminin batma nedeni ise henüz bilinmiyor.

"Gemiye ve personele ulaşılamadı"

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, Şile'nin 7 mil açığında batan kuru yük gemisinde 10 Türk vatandaşının bulunduğu belirtilerek, arama kurtarma faaliyetlerinin koordineli ve yoğun şekilde devam ettiği bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Gemlik Limanı'ndan Karadeniz Ereğli Limanı'na dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda "Bilal Bal" isimli gemiden sabah saatlerinde tehlike sinyali alındığı belirtildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Şile'nin 7 mil açığında sinyal alınmış olup gemiye ve personele ulaşılamamıştır. Gemide Türk vatandaşı olan 10 mürettebat vardır. Arama kurtarma faaliyetleri Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ortaklığında yürütülmektedir. Arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 sahil güvenlik uçağı, 1 sahil güvenlik helikopteri ve 2 sahil güvenlik botu, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından 5 kurtarma botu, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından insansız denizaltı görüntüleme ve tespit cihazı destekli bir denizaltı kurtarma gemisi katılmıştır. Yapılan arama faaliyetlerinde, Şile sahiline 7 mil mesafede ve 88 metre derinlikte battığı tespit edilen gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulunmuştur. Arama kurtarma faaliyetleri ilgili birimler arasında koordineli ve yoğun bir şekilde devam etmektedir."

İstanbul Valiliği: Mürettebata ilişkin aramalar devam etmektedir

Şile açıklarında batan kuru yük gemisinin mürettebatını arama çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği'nden Şile'de kaybolan yük gemisine ilişkin çıklamada, "Gemlik/Bursa’dan Karadeniz Ereğli/Zonguldak’a demir yüklü olarak gitmekte olan Türk bayraklı “Bilal Bal” isimli kuru yük gemisine (Boy: 71 metre Tipi: Kuru Yük, Tonajı: 3237, Yükü: 3080 ton demir) ait 010430C 1 Kasım 2017 tarihinde yardım sinyali alınmasına istinaden bahse konu mevkiye yönelik arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır.



Arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 adet sahil güvenlik botu, 1 adet helikopter ve 1 adet uçak ayrıca 3 adet Kıyı Emniyeti botu da iştirak etmektedir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait yüzer unsurlar da iştirak edecektir. Gemide 10 Türk vatandaşı mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Su üstünde bulunan filikalarda herhangi bir personel tespit edilmemiştir. Arama kurtarma çalışmalarında geminin mevkisi belirlenmiş olup mürettebata ilişkin aramalar hâlen devam etmektedir.



Kamuoyunun bilgisine sunulur." denildi.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı denizaltı kurtarma gemisi, Şile'de batan geminin yerini tespit etti.