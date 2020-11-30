İstanbul'a yarın kış geliyor!

Meteoroloji'nin hava durumu tahminlerine göre 1 Aralık Salı günü İstanbul ve çevresinde önemli ölçüde sıcaklık düşüşü bekleniyor. Dün 16 derecenin üzerinde olan ve bugün 14 derece olarak ölçülen hava sıcaklığı yarın 9 derecenin altına inecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu tahminlerind, bu geceden itibaren yurdun kuzeybatısında ciddi sıcaklık düşüşü bekleniyor. İstanbul ve çevresi yarın kışı iyiden iyiye hissedecek. Hafta ortasından sonra ise yağışlı hava yurdu terk edecek ve sıcaklıklar mevsim normallerine dönecek.

Sağanak yağışa dikkat

Tahminlere göre bugün yurdun güney ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Muğla, Antalya ve Isparta çevreleri ile İzmir ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.