İstanbul’a sağanak geliyor, sıcaklık düşüyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da güneşli havalar yerini Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. Üç gün boyunca etkili olması beklenen soğuklarla birlikte İstanbul genelinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklığı yaklaşık 10 derece düşecek.

İBB AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafta boyunca etkili olan güneşli yaz havası, hafta sonu yerini Balkanlar üzerinden gelmesi beklenen soğuk ve yağışlı havaya bırakmaya hazırlanıyor.

3 gün boyunca etkisini gösterecek sistem nedeniyle il genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yaşanacağı, halihazırda 27°C'ler civarında seyreden sıcaklıkların Pazartesi gününe kadar 18°C'ler civarına gerileyeceği tahmin ediliyor.

Yağışların cumartesi (yarın) öğle saatleri (12.00) ile akşam saatleri (21.00) arasında yerel olarak kuvvetli olması beklenilirken, AKOM vatandaşı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları yönünde uyardı.