İstanbul'a kar geliyor; Meteoroloji beklenen tarihi açıkladı

İstanbul'da 15 Ocak Cuma gününden itibaren 4 gün kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hava tahminlerinde İstanbul’da 4 gün boyunca kar yağışının etkili olması bekleniyor. Tahminlere göre, cuma günü öğleden sonra başlayacak olan kar yağışı pazartesi gününe kadar devam edecek. Hava sıcaklıkları ise yarın 7 derece birden düşecek.

Barajların doluluk oranı hafta sonu etkili olan yağmurlar ile yüzde 19 seviyesinden yüzde 21 seviyesine çıktı. Yağmurlar İstanbul’a 8 günlük su kazandırdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre İstanbul yarından itibaren Sibirya üzerinden gelecek olan soğuk hava dalgasının etkisi altında kalacak.

Cuma günü öğleden sonra başlaması beklenen kar yağışı Pazartesi günü akşam saatlerine kadar devam edecek. İstanbul’da yarın ise hava sıcaklıkları 7 derece birden düşecek.

İstanbul’da önümüzdeki 7 gün beklenen hava durumu

12 Ocak yağmurlu en yüksek 15, en düşük 8 derece

13 Ocak yağmurlu en yüksek 8, en düşük 7 derece

14 Ocak az yağmurlu en yüksek 7, en düşük 3 derece

15 Ocak Cuma kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

16 Ocak kar yağışlı en yüksek 4, endüşük 2 derece

17 Ocak kar yağışlı en yüksek 4, en düşük 2 derece

18 Ocak kar yağışlı en yüksek 5, en düşük 3 derece.