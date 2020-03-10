İstanbul'a inen uçakta Koronavirüs şüphesi; yolcular dakikalarca bekletildi

Posta gazetesi yazarı Işıl Cinmen, İstanbul Sabiha Gökçen'e inen bir uçakta bir yolcunun Koronavirüs şüphesi taşıdığını, dakikalarca diğer yolcuların uçakta bekletildiğini ardından da söz konusu yolcu hakkında "Korona değil" dendiğini yazdı.

Cinmen, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, Pegasus Havayolları'na ait Stockholm-İstanbul uçağındaki bir yolcunun Koronavirüs şüphesi taşıdığını belirterek, "30 dakikadır İstanbul’da uçakta bekletiliyoruz" dedi.

Cinmen'in paylaşımı şöyle:

"Pegasus Stockholm-İstanbul uçuşunda bir yolcunun Koronavirüs taşıdığı şüphesiyle 30 dakikadır İstanbul’da uçakta bekletiliyoruz. Ambulans dışarıda ancak doktor henüz gelmedi. Şüpheli yolcu dakikalardır çıkış tarafında oturtuluyor!

Görevli doktor geldi. Hastayı kontrol ediyor. Bekliyoruz.

Doktor, hastayı muayene ederken maskesini çıkardı. Bu umarım tıp dilinde ‘korona değil’ anlamına geliyordur...

İndik şimdi, 'korona değil' dendi."