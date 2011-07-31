İstanbul 51 il kadar elektrik tüketti

T24 - Yılın ilk yarısında 81 ilde tüketilen elektrik miktarı 104 milyar 140 milyon 298 kilovatsaate (kWh) ulaşırken, bu miktarın yaklaşık yüzde 17'sini kullanan İstanbul tüketim şampiyonu oldu.



Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) verilerinden yapılan derlemeye göre, Ocak-Haziran döneminde 12 milyar 138 milyon 902 milyon kWh'sı Avrupa yakasında, 5 milyar 542 milyon 922 milyon kWh'sı da Anadolu yakasında olmak üzere İstanbul'da elektrik tüketimi toplam 17 milyar 681 milyon 824 kWh'ye ulaştı.



İlde geçen yıla göre elektrik tüketimi yüzde 8 oranında artarken, İstanbul'da geçen yılın aynı döneminde 11 milyar 237 milyon kWh'sı Avrupa, 5 milyar 82 milyon kWh'sı da Anadolu tarafında olmak üzere toplam 16 milyar 319 milyon 97 bin kWh elektrik tüketilmişti.



Ocak-Haziran döneminde İstanbul'da tüketilen elektrik aynı dönemde 51 ilin kullandığı elektriğin toplamına eşit. Buna göre elektrik tüketiminde şu iller bir İstanbul ediyor:



''Sivas, Batman, Şırnak, Bilecik, Malatya, Elazığ, Kütahya, Trabzon, Afyon, Ordu, Erzurum, Adıyaman, Edirne, Uşak, Karabük, Isparta, Bolu, Düzce, Burdur, Ağrı, Çorum, Tokat, Yalova, Bitlis, Niğde, Kastamonu, Hakkari, Rize, Siirt, Kırıkkale, Giresun, Yozgat, Nevşehir, Amasya, Aksaray, Muş, Kırşehir, Kars, Sinop, Bartın, Artvin, Karaman, Çankırı, Erzincan, Bingöl, Gümüşhane, Iğdır, Kilis, Tunceli, Ardahan, Bayburt.''

İkinci sırada İzmir var



Elektrik tüketiminde İstanbul'u Ocak-Haziran dönemindeki 8 milyar 182 milyon 541 bin kWh tüketim ile İzmir, 6 milyar 155 milyon 29 bin kWh ile Kocaeli, 5 milyar 404 milyon 463 bin kWh tüketim ile de Ankara takip etti.



Tüketimde ilk 10 sırada yer alan İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara Bursa, Hatay, Adana, Antalya, Şanlıurfa ve Gaziantep toplam 55 miyar 911 milyon 873 bin kWh tüketim ile toplam tüketimin yaklaşık yüzde 54'ünü tükettiler.



Türkiye'de ilk 6 ayda en az elektrik tüketen il ise Bayburt oldu. Bayburt'ta geçen yıla göre bu yılın ilk 6 ayında elektrik tüketiminde yüzde 53,18 oranında artış olması bile bu ili sonuncu olmaktan kurtulamadı. İlde Ocak-Haziran döneminde 49 milyon 416 bin kWh elektrik tüketildi.

28 il 1 milyar KWH'nın üzerinde tüketti



Bu arada yılın ilk 6 ayında 29 ilde 1 milyar kWh'nın üzerinde elektrik tüketilirken, özellikle sanayileşmenin yüksek olduğu kentlerde artışın fazla olması dikkat çekiyor. Bu iller şöyle sıralandı:



''İstanbul, İzmir, Kocaeli, Ankara, Bursa, Hatay, Adana, Antalya, Şanlıurfa, Gaziantep, Tekirdağ, Konya, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Çanakkale, Mersin, Mardin, Manisa, Denizli, Kayseri, Balıkesir, Zonguldak, Samsun, Osmaniye, Kırklareli, Sakarya, Muğla, Eskişehir.''