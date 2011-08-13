T24 LogoT24 Logo
Spor

İstanbul 5. kez aday İSTANBUL (A.A)

13 Ağustos 2011 20:44

-İstanbul 5. kez aday İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na adaylığını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından resmen duyuran İstanbul, bu büyük hayalini gerçekleştirebilmek için 5. kez aday oldu. Yaz Olimpiyat Oyunları için ilk adaylık başvurusunu 2000 yılında yapan, ardından 2004, 2008 ve 2012 yıllarındaki oyunlar için de adaylıklarını yineleyen İstanbul, talip olduğu dünyanın en büyük spor organizasyonunda mutlu sona henüz ulaşamadı. Geride kalan 4 adaylık sürecinde 2000 yılında Sidney'e, 2004 yılında Atina'ya, 2008 yılında Pekin'e ve 2012 yılında da Londra'ya olimpiyatları kaptırarak hayal kırıklıkları yaşayan İstanbul, Rio de Jeneiro'nun düzenleyeceği 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ise adaylık başvurusu yapmadı. Son yıllarda üst üste alınan büyük spor organizasyonlarıyla olimpiyat adaylığında elini güçlendiren Türkiye, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları için İstanbul'un adaylığını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklayarak, ne kadar iddialı olduğunu ortaya koymuş oldu. -Rakipler- İstanbul'un, yaklaşık 2 yıl sürecek olan 2020 Olimpiyat Oyunları yarışında şu ana kadar adaylığını resmen açıklayan 3 rakibi bulunuyor. 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı Rio de Jeneiro'ya kaptıran Japonya'nın başkenti Tokyo yeniden aday olurken, İtalya'nın başkenti Roma ve İspanya'nın başkenti Madrid de diğer aday kentler arasında. 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı düzenleme hakkını kazanacak kent, Arjantin'in Buenos Aires kentinde 7 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirilecek Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Genel Kurulu'nda belli olacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24