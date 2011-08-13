-İstanbul 5. kez aday İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'na adaylığını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından resmen duyuran İstanbul, bu büyük hayalini gerçekleştirebilmek için 5. kez aday oldu. Yaz Olimpiyat Oyunları için ilk adaylık başvurusunu 2000 yılında yapan, ardından 2004, 2008 ve 2012 yıllarındaki oyunlar için de adaylıklarını yineleyen İstanbul, talip olduğu dünyanın en büyük spor organizasyonunda mutlu sona henüz ulaşamadı. Geride kalan 4 adaylık sürecinde 2000 yılında Sidney'e, 2004 yılında Atina'ya, 2008 yılında Pekin'e ve 2012 yılında da Londra'ya olimpiyatları kaptırarak hayal kırıklıkları yaşayan İstanbul, Rio de Jeneiro'nun düzenleyeceği 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'na ise adaylık başvurusu yapmadı. Son yıllarda üst üste alınan büyük spor organizasyonlarıyla olimpiyat adaylığında elini güçlendiren Türkiye, 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları için İstanbul'un adaylığını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklayarak, ne kadar iddialı olduğunu ortaya koymuş oldu. -Rakipler- İstanbul'un, yaklaşık 2 yıl sürecek olan 2020 Olimpiyat Oyunları yarışında şu ana kadar adaylığını resmen açıklayan 3 rakibi bulunuyor. 2016 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı Rio de Jeneiro'ya kaptıran Japonya'nın başkenti Tokyo yeniden aday olurken, İtalya'nın başkenti Roma ve İspanya'nın başkenti Madrid de diğer aday kentler arasında. 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nı düzenleme hakkını kazanacak kent, Arjantin'in Buenos Aires kentinde 7 Ağustos 2013 tarihinde gerçekleştirilecek Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Genel Kurulu'nda belli olacak.