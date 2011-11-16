-İstanbul "en pahalı evler" listesinde 39'uncu sırada LONDRA (A.A) - 16.11.2011 - Dünyanın en pahalı evlerinin sıralandığı "Küresel Emlak Rehberinde (Global Property Guide)", İstanbul 94 şehir arasında 39'uncu sırada yer aldı. Listede ilk sırada 120 metrekarelik bir dairenin metrekaresi ortalama 53 bin dolara satılan Monako şehri bulunuyor. Monako'yu sırasıyla Londra (metrekaresi 20 bin dolar), Hong Kong (19 bin dolar), Paris (18 bin dolar), Singapur (16 bin dolar), Moskova (metrekaresi 13 bin dolar), Tokyo (13 bin dolar), New York (13 bin dolar), Bombay (12 bin dolar), Cenevre (11 bin dolar), Roma (9 bin dolar), Atina (8 bin dolar), Helsinki (8 bin dolar), Bermuda (7 bin dolar), Lüksemburg (7 bin dolar), Taipei (7 bin dolar), Tel Aviv (7 bin dolar), Sidney (6 bin dolar), Şangay (6 bin dolar) ve Toronto (6 bin dolar) takip ediyor. Listede, İstanbul'da 120 metrekarelik bir dairenin metrekaresinin fiyatının ise ortalama 4 bin dolar olduğu belirtiliyor. İstanbul listede 39'uncu sırada, Lizbon, Bangkok, Buenos Aires, Zagreb gibi şehirlerin önünde yer alıyor.