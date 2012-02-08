İstanbul 2012'nin yıldızı





T24- Araştırma kuruluşu Pricewaterhouse'un Avrupa için her yıl açıkladığı 'gayrimenkul yatırımı için en iyi şehirler listesi'nin 2012 yıldızı İstanbul oldu. Yatırım açısından zirvedeki yerini koruyan İstanbul, kalkınma ve getiri beklentisinde de liderliğe yükseldi.









Zaman'ın haberine göre, Amerikan merkezli araştırma kuruluşları Pricewaterhouse (PwC) ve Urban Land Insttitute (ULI), Avrupa bölgesindeki 27 metropol şehri gayrimenkul yatırımları açısından incelediği "Gayrimenkulde gelişen trendler Avrupa 2012 Avrupa" raporunu yayınladı.





Avrupa'nın önde gelen 600'den fazla gayrimenkul profesyoneli ile görüşülerek yapılan anket sonucu İstanbul, geçen yıl olduğu gibi 2012 yılı için de yatırım yapılacak şehirler arasında birinci sıraya yerleşti.





Gelecekteki kalkınma potansiyeli açısından geçen yıl Münih'in ardından ikinci sırada olan İstanbul, bu yıl ilk sıraya yükseldi. Böylece Avrupa Bölgesi'ndeki 27 şehir arasında yatırım, getiri ve gelecekteki potansiyeli açısından bütün kategorilerde, rakiplerine fark atarak İstanbul en üst sırada yer aldı. İstanbul'un tüm kategorilerde başı çektiği listede tüm sıralamalarda en sona borç krizi içindeki Yunanistan'ın başkenti Atina yerleşti.





Araştırmaya katılan gayrimenkul profesyonelleri, bu yıl puan verdikleri 27 Avrupa şehrinden yalnızca 7'sinde yatırım artışı bekliyor. Bu kategorinin ilk sırasında yer alan İstanbul'u sırasıyla Münih, Varşova, Berlin, Stockholm, Paris ve Hamburg izliyor.





Yeni yatırımlar açısından ise yine liste birincisi olan İstanbul'u, Münih, Varşova, Berlin, Stockholm, Hamburg ve Moskova izledi. Potansiyel yatırım açısından ise birinci sırada İstanbul gelirken bu alanda iyi diğer iki şehir ise Zürih ve Moskova oldu. Bu üç kategoride de Yunanistan'ın başkenti Atina son sırada yer aldı. Hatta birçok profesyonelin son sıralardaki şehirler için puan vermeye dahi gerek duymadığı belirtildi.

Kiralar, sermaye değerleri açısından yapılan kalkınma beklentisi sıralamasında ise geçen yıl birinci olan Münih ikinci sıraya düşerken, geçen yılın ikincisi İstanbul, 2012 beklenti listesinde ilk sıraya çıktı. Kiralara göre yapılan yatırım sıralamasında da İstanbul birinci oldu. Sermaye değerlerine ilişkin sıralamada ise 27 şehir arasında sadece İstanbul ve ardından gelen Münih'te artış beklentisi hakim oldu.

PwC Türkiye gayrimenkul sektörü lideri Ersun Bayraktaroğlu, bu yıl iyimser bir Avrupa Raporu ortaya çıkmadığını, yatırımcı için 2012 yılının güvenli limanlarda kalma yılı olacağını söyledi. Bayraktaroğlu, "Avrupa için ciddi bir belirsizlik söz konusu. İstanbul ise geçen yıl olduğu gibi bu yıl da birinciliğini koruyor ve Türkiye, kendi iç finansman sorunlarını çözmüş Avrupalı gayrimenkul yatırımcıları için Avrupa'da orta ve uzun vadedeki tek yatırım seçeneği olmaya devam ediyor." dedi.



