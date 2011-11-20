-İstanbul, 18 bakanlığın bütçesini geride bıraktı İSTANBUL (A.A) - 20.11.2011 - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılı konsolide bütçesi 19 milyar 445 milyon 178 bin lira olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi bu bütçesiyle 18 bakanlığın bütçesini geride bıraktı. AA muhabirinin Büyükşehir Belediyesi'nden aldığı bilgiye göre, 2012 yılında Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesi bir önceki yıla göre yüzde 0,7'lik bir artışla 7 milyar 300 milyon TL olarak belirlendi. Büyükşehir Belediyesi'nin bağlı kuruluşlarından İSKİ'nin 2012 yılı bütçesi 3 milyar 280 milyon 989 bin lira, İETT'nin 1 milyar 826 milyon 265 bin lira, bağlı şirketlerin de 7 milyar 37 milyon 924 milyon lira olarak öngörüldü. Bir önceki yıla göre yüzde 7,70 oranında artan konsolide bütçeden yatırımlara 8 milyar 40 milyon 85 bin lira (yüzde 41,35) ayrıldı. Konsolide yatırım bütçesi içinde Büyükşehir Belediyesi'nin yatırım miktarı 4 milyar 883 milyon 944 bin lira (yüzde 61), İSKİ'nin 1 milyar 474 milyon 741 bin lira (yüzde 18,34), İETT'nin 539 milyon 374 bin lira (yüzde 6,71), bağlı şirketlerin ise 1 milyar 142 milyon 26 bin lira (yüzde 14,20) olarak öngörüldü. Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılı bütçesinde, 640 milyon lira iç borçlanma, 503 milyon lira iç borç geri ödemesi ve 947 milyon lira dış borçlanma, 384 milyon lira dış borç geri ödemesi olmak üzere kullanım ve ödeme farklarından oluşan 700 milyon lira borçlanma öngörüldü. Borçlanma yoluyla elde edilen kaynağın neredeyse tamamı raylı sistem ulaşımları için kullanılacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2012 yılı konsolide bütçesi 21 bakanlık içinde 18 bakanlığın bütçesini geride bıraktı. Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini sadece 88 milyar 523 milyon 596 bin lira olan Maliye Bakanlığı, 39 milyar 169 milyon 379 bin lira olan Milli Eğitim Bakanlığı ve 31 milyar 551 milyon 963 bin lira olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın bütçeleri geçti. Büyükşehir Belediyesi'nin konsolide bütçesi, genel bütçeli idareler arasında yer alan Cumhurbaşkanlığı, TBMM Başkanlığı, Başbakanlık, MİT Müsteşarlığı, MGK Genel Sekreterliği, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü bütçelerini de geride bıraktı.