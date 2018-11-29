T24 LogoT24 Logo
Gündem

 İSTANBUL - (yeni görüntüyle) PENDİK'TE 500 BİN LİRALIK GASP KAMERADA

Haber: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA Pendik'te 500 bin liralık gasp güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

29 Kasım 2018 17:49

Haber: Cemil ÖZDEMİR - İSTANBUL DHA
Pendik\'te 500 bin liralık gasp güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olay Pendik Ankara Caddesi\'nde meydana geldi. Bir firmada satın alma müdürü olarak görev yapan Ş.H., bankadan 500 bin liralık çeki tahsil ettikten sonra şubeden çıktı. Bu sırada Ş.H\'yi takip eden saldırganlar harekete geçti.  Beyaz bir araçta bekleyen kişiler, Ş.H.\'nin tahsil ettiği parayı gasp etti. Gaspçılar geldikleri araçla kaçarken polis soruşturma başlattı.


Görüntü Dökümü:
---------
-Gasp anı
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Haber CemilDHA PendikOlay Pendik Ankara CaddesiBirBuGaspçılarGörüntü Dökümü Gasp
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24