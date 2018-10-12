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İSTANBUL -  SUUDİ HEYET KAŞIKÇI SORUŞTURMASI KAPSAMINDA KONSOLOSLUKTA

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA Suudi Arabistan'dan bir heyet, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Levent'teki Suudi Arabistan  Başkonsolosluğu'na geldi

12 Ekim 2018 18:09

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI - Harun UYANIK - İSTANBUL DHA
Suudi Arabistan\'dan bir heyet, gazeteci Cemal Kaşıkçı\'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında Levent\'teki Suudi Arabistan 
Başkonsolosluğu\'na geldi. İstanbul Başkonsolosluğuna 4 araçla gelen 11 kişi, saat 14.00 sıralarında konsolosluk binasına girdi. Heyet binaya girdikten bir süre sonra araçların üçü binadan boş şekilde ayrıldı. Polis bariyerleriyle çevrili başkonsolosluk binası önünde çok sayıda yerli ve yabancı gazetecinin bekleyişi de sürüyor

Görüntü Dökümü:
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-Heyetin binaya girişi
-Araçların ayrılması
-Bekleyen gazeteciler
 

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