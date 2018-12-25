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 İSTANBUL - (şehidin fotoğrafıyla) SANCAKTEPE'DEKİ HELİKOPTER KAZASINDA YARALANAN ASKER ŞEHİT OLDU

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Sancaktepe'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu

25 Aralık 2018 15:41

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA
Sancaktepe\'deki helikopter kazasında ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz şehit oldu.
Sancaktepe\'de 1 ay önce düşen askeri helikopterde 4 asker şehit olmuştu. Kazada ağır yaralanan Astsubay Üstçavuş Özkan Yılmaz, tedavi gördüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Sancaktepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde hayatını kaybetti. Şehit asker için bugün birliğinde tören düzenleneceği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:
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Şehidin fotoğrafı
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-Kazayla ilgili arşiv görüntü
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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