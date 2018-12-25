 İSTANBUL - KALP KRİZİ SONUCU ÖLEN POLİS İÇİN TÖREN

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK - İSTANBUL DHA

Görev başındayken geçirdiği kalp krizinin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Hasan Uzun için Kartal\'daki Kavaklı Camii\'nde tören düzenlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Müdürlüğü\'nde görev yapan Uzun\'un Türk bayrağına sarılı naaşının Kavaklı Camii\'ne getirilmesinin ardından taziyeleri babası Akif Uzun, kardeşi Gökmen Uzun ve oğlu Berat Uzun kabul etti.

Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan da katıldı.

Çalışkan, \"Diyecek bir şey yok. Allah rahmet eylesin. Arkadaşımız vefat etti. Yakınlarına baş sağlığı diliyorum. Meslektaşlarına baş sağlığı diliyorum\" dedi. Öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis Uzun\'un cenazesi, meslektaşlarının omuzunda ve polis bandosu eşliğinde cenaze aracına taşındı. Cenaze, defnedilmek üzere Sancaktepe Yenidoğan Mezarlığı\'na götürüldü. 17 Aralık Pazartesi günü görevi başındayken kalp krizi geçiren Hasan Uzun (48) dün hayatını kaybetti.

Görüntü Dökümü

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-Polisin fotoğrafı

-Tabut önünde bekleyen tören polisleri

-İl Emniyet Müdürü\'nün cenazeye katılması

-Cenaze törenindeki özel harekat polisi

-Şehit yakının gözyaşlarını tutamaması

-İmamın şehit için helallik istemesi

-Cenaze namazının kılınması

-Şehit cenazesine tören yapılması

-Mustafa Çalışkan röp

-Cenazenin araca konulması

-Genel ve detay