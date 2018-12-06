İSTANBUL - FATİH'TE AYAKKABI VE ÇANTA İMALATHANESİNDE YANGIN - 2

- Sokağı kaplayan duman çevredekilere zor anlar yaşattı.

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL - İSTANBUL DHA

Fatih Aksaray\'da bulunan ayakkabı ve çanta imalathanesinde yangın çıktı.

Yangın, Aksaray Mahallesi Tiryaki Hasan Paşa Sokak\'taki binanın alt katındaki imalathanede saat 10.30 sıralarında çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında yoğun duman sokağı kapladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevkedildi.

Fatih ve Beyoğlu\'ndan gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulundu. Yangın yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu kontrol altına alındı. Yangında sokağı kaplayan doğun duman çevredilere zor anlar yaşattı. Yangında maddi hasan meydana geldi.

Görüntü Dökümü:

---------

-Yangından görüntüler

-Yoğun duman

-Çevredekilerin görüntüsü

-İtfaiyenin çalışması

-Detaylar