 İSTANBUL - CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: EN BÜYÜK SİYASİ TEHDİT CHP ZİHNİYETİDİR (1)

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,

\"İstanbul için en büyük doğal tehdit deprem ise en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir\"

\" Milletimiz bunları 26 milyon 330 bin kişinin oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanını, asmakla, darbeyle tehdit eden o bed sesinden tanır. Bakın sahip çıkıyor. Niye? Al birini vur öbürüne\"



Haber-Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul Belediye Başkan Adayları Tanıtım Programı\'nda konuşuyor

Erdoğan, \"İstanbul için en büyük doğal tehdit deprem ise en büyük siyasi tehdit de CHP zihniyetidir\" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"CHP zihniyeti ne zaman bu şehrin başına musallat olmuşsa İstanbul acı çekmiştir. İdeolojik olarak bu partiye oy verenler dışında hiçbir vatandaşımız CHP\'nin İstanbul\'a hizmet sunacağına inanmadığı için 24 senedir o zihniyeti büyükşehire yaklaştırmadı\" diye konuştu,

\"MİLLETİMİZ BUNLARI CİĞERİNE KADAR TANIYOR\"

\"Sadece konuşuyor, sadece millete hakaret ediyorlar. Ne İstanbul umurlarında, ne Türkiye umurlarında\" diyen Erdoğan, \"Varsa yoksa kendi partilerindeki iktidar mücadelesi, adaycılık mücadelesi, hizipçilik mücadelesi. CHP neredeyse sadece bunlardan ibaret bir partidir. Kendileri de her seçim şapkadan başka bir tavşan çıkartmanın peşine düşüyorlar. Bir gün çarşaflı kadınlara rozet takıyor, bir gün bölücü örgütün güdümüyle el takıyorlar, ertesi gün tam tersi görüşleri savunan başka partiye göz kırpıyorlar. Her seçim döneminde kılıktan kılığa giriyorlar. Transferden transformasyona her türlü siyasi oyun bunlarda mubahtır. Milletimiz bunları ciğerine kadar tanıyor\" ifadesini kullandı.

\"BAKIN SAHİP ÇIKIYOR\"

\"CHP adını da değiştirse, kılığını da değiştirse milletimiz onu sesinden tanır\" diyen Erdoğan, \"Nasıl mı tanır? Tek parti devrindeki zulmünden tanır, darbelere verdiği destekten tanır. Sokak teröristlerine sahip çıkmaktan tanır. İnancına tarihine olan husumetinden tanır. Millete hakaret eden yöneticilerinden, milletvekillerinden tanır. Lafa gelince demokrat, özüne gelince simsiyah faşist duruşundan tanır. Milletimiz bunları 26 milyon 330 bin kişinin oyuyla seçilmiş cumhurbaşkanını, asmakla, darbeyle tehdit eden o bed sesinden tanır. Bakın sahip çıkıyor. Niye? Al birini vur öbürüne. CHP hangi boyaya boyanırsa boyansın milletimiz onu tanır\" şeklinde konuştu.

