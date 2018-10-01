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İSTANBUL - ADNAN OKTAR'IN VİLLASI BOŞALTILDI

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL DHA Adnan Oktar'ın Kandilli'deki villası boşaltıldı

01 Ekim 2018 19:30

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ - Özgür Deniz KAYA - İSTANBUL DHA
Adnan Oktar\'ın Kandilli\'deki villası boşaltıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Adnan Oktar grubuna ait Kandilli\'de bulunan villa çevresinde irili ufaklı 23 kaçak yapı tespiti yapmış, bu kaçak yapıların yıkımı için karar almıştı. Oktar\'ın mal varlığına el konulmasından sonra TMSF\'ye devredilen Kandilli\'deki villa ve eklentilerindeki eşyalar bugün kamyonlara yüklenerek götürüldü. 

Görüntü Dökümü:
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-Eşyaların villalardan çıkarılması
-Eşyaların görüntüsü
-Kamyonların gidişi
-Villanın daha önceden çekilen havadan görüntüleri

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