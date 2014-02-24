İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal beraat etti

İstanbu Barosu Başkanı Ümit Kocasakal'ın "yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüsten" yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Kocasakal'ın hapis cezasıyla cezalandırılmasını istedi. Mahkeme Kocasakal'ın beraatına karar verdi.

Silivri’de görülen Balyoz davasında avukatların haklarının kullanılmadığını protesto etmek için duruşma salonuna giren ve açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal ve 9 yönetim kurulu üyesinin yargı görevini etkilemeye teşebbüs suçundan 4’er yıl hapisle yargılandıkları dava, savcının dosyaya yeni atandığını söyleyerek süre istemesi üzerine 24 Şubat'a ertelenmişti.

Hakim beraat dedi

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, kararını açıklayan mahkeme İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal’ın "yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs" suçlamasından beraatına karar verdi.

Davanın geçmişi

Ümit Kocasakal ve diğer baro yöneticileri, 6 Nisan 2012'de Silivri'de görülen Balyoz Davası'nı protesto eden sanık avukatlarına destek vermek üzere duruşma salonuna gelmiş mahkemeden izin almadan açıklama yapmıştı.

Açıklamayı yapan İstanbul Baro Başkanı Kocasakal mahkemenin adil yargılama hakkının ihlali, silahların eşitliğine aykırı davranışları ve avukatlık mesleğinin onurunu zedeleyen uygulamardan vazgeçmesini istediklerini söylemişti. "Bizim hiçbir kuruluşun denetimine ihtiyacımız yok. Yargının denetimi kendi mekanizması içindedir" diyen mahkeme heyeti, Ümit Kocasakal'ın da aralarında bulunduğu 10 avukat hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Mahkemenin suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı Kocasakal'ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında dava açmıştı.