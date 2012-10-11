İstabulda bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

İstanbul'da bazı semtlerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları nedeniyle 12-13 Ekim'de elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, 12 Ekim Cuma günü 09.00 ve 19.00 saatleri arasında Fatih Cibali Mahallesi Haydar ve Çırçır Caddesi ile Hattat İzzet, Eski Motif, Turşucu Halit sokaklar, Zeyrek Caddesi, Ömer Efendi Sokak, Çinili Odaları Caddesi, İbadethane, Demirhan Çeşme, Küçük Mektep, Hacı Hasan, Gül Bahçe, Parmaklık sokakları ve civarına elektrik verilemeyecek.

Aynı gün, 09.00 ve 16.00 saatleri arasında Başakşehir Bahçeşehir Mahallesi Uphill Court Sitesi'nin bir kısmı, Bakırçay, Gediz, Filyos sokaklar, 08.00 ve 20.00 saatleri arasında Küçükçekmece İnönü Mahallesi, M. Aksoy Caddesi bir kısmı ve civarı ile Keskin, Mert, Cem Sultan, Bahar, İlkbahar, Kahraman ve Karanfil sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

Açıklamada, 13 Ekim Cumartesi günü kesinti yapılacak bölgeler ve saatler de şu şekilde belirtildi:

“Eyüp'te 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Akşemsettin Mahallesi Cengiz Topel Caddesi, Zik Arikan Sitesi No:18-20-22-34-36-38 ve civarı, Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi, Başaş Ambalaj ve civarı.

Bağcılar 'da 09.00 ve 15.00 saatleri arasında Çınar Mahallesi 13. sokak No:1'den No:37'ye kadar, 12/4 Sokak No:1'den No:8'e kadar ve civarı.

Güngören'de 09.00 ve 18.00 saatleri arasında Merkez Mahallesi, İkbal, Aydınlar, Bahar sokaklar ve civarı.

Küçükçekmece'de 08.00 ve 18.00 saatleri arasında Halkalı Atakent Mahallesi 1. Etap A-9, A-10, B-9, B-10, B-11, B12, A-11, A-12, C-9, C-10 bloklar ve civar bloklar.

Fatih'te 09.00 ve 19.00 saatleri arasında Fuat Paşa Caddesi, Emin Paşa ve Şeker Ahmet Paşa sokaklar, Bakırcılar Caddesi Mühürdar Sokak, Mercan Caddesi Çökelek ve Semaver sokaklar civarı.

Esenler'de 13.00 ve 15.00 saatleri arasında Mimar Sinan Mahallesi Selimiye Caddesi 78, 84, 90, 91, 89, 81, 82, 83, 79. sokaklar ve civarı, Fevzi Çakmak Mahallesi İstanbul Caddesi, Kaymakamlık, Opet Benzinlik, 1102, 1107. sokaklar ve civarı.

Esenler'de 11.00 ve 13.00 saatleri arasında Yavuz Selim Mahallesi, İbrahim Turan Lisesi, İstanbul Caddesi Medrese Sokak ve civarları ile Mimar Sinan Mahallesi İstanbul Caddesi, Farabi Caddesi, Rumeli Caddesi 88, 97, 87, 89, 92, 96, 92, 94, Şehit Ruşen Köksaldı sokaklar ve civarları.

Esenler'de 09.00 ile 11.00 saatleri arasında Yavuz Selim Mahallesi Muhtarlık Binası İstanbul Caddesi, Otel, Melek, Mehmetçik, Merdiven, Meltem sokaklar ve civarı.

Esenler'de 09.00 ile 15.00 saatleri arasında ise Havaalanı Mahallesi Gar Sokak ve Uludağ Caddesi No:41-48 ve civarı.”