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Ekonomi

''İŞSİZLİKTEKİ DÜŞÜŞ TEŞVİK EDİCİ'' WASHINGTON (A.A)

09 Şubat 2011 20:23

-''İŞSİZLİKTEKİ DÜŞÜŞ TEŞVİK EDİCİ'' WASHINGTON (A.A) - 09.02.2011 - ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Ben Bernanke, işsizlik oranında son iki aydaki düşüşün teşvik edici olduğunu belirtti, ancak istihdamın normale dönmesinin birkaç yıl alacağı uyarısında bulundu. Beyaz Saray'da bütçe komisyonundaki sunumunun konuşma metnine göre, Bernanke, daha fazla tüketici ve işletme harcamalarının yardımıyla ekonominin güçlendiğini, buna karşılık şirketlerin işe almayı istikrarlı temelde sürdürmedikçe ekonomik toparlanmadan emin olunamayacağını söyledi.  ABD'de işsizlik oranı Ocak ayında yüzde 9'a düştü. 

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