-İŞSİZLİKTE YÜZDE 12'LİK GERİLEME TEKİRDAĞ (A.A) - 09.08.2010 - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Doç. Dr. Mustafa Kemal Biçerli, işsizlikte yüzde 12'lik bir gerileme yaşandığını belirterek, ''Türkiye, işsizlik konusunda kat ettiği yolla, bir çok ülkeyi kıskandıracak duruma geldi'' dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Çorlu Şube Müdürlüğü, düzenlenen törenle açıldı. Biçerli, açılış töreninde yaptığı konuşmada, dünyanın temel sorununun işsizlik olduğunu ifade etti. Son olarak bütün dünya genelinde hissedilen ekonomik kriz ile birlikte dünyada işsizlik ile mücadelede büyük yol kat etmiş ülkelerin bile çok zorlandığını anlatan Biçerli, Türkiye'nin şu anda işsizlik sorununun çözümü konusunda önemli aşama katettiğini söyledi. Türkiye'de, işsizlikte yüzde 12'lik bir gerileme yaşandığını bildiren Biçerli, şunları kaydetti: ''Türkiye, işsizlik konusunda katettiği yolla, bir çok ülkeyi kıskandıracak duruma geldi. İŞKUR işsizlik ile her anlamda mücadele etmeye devam ediyor. 1946'dan bu yana işsizliğin en aza inmesi için çalışmalarda bulunan İŞKUR, yapılan yeni düzenlemeler ve açtığı kurslar sayesinde daha da etkili olmaya başladı. Açılan kurslar sayesinde, vasfı düşük vatandaşları iş sahibi yapıyoruz. İstihdam seferberliğinde herkese ve her kuruma büyük görevler düşüyor. Çorlu Trakya Bölgesi'nin parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.'' -VALİ KEMELEK- Tekirdağ Valisi Zübeyir Kemelek de, Çorlu'nun her açıdan kayda değer bir konumda bulunduğunu belirtti. İŞKUR'un bu güne kadar iş arayanlar ile iş verenler arasında aracılık yapan bir kurum olduğunu bildiren Kemelek, yeni yasal düzenlemelerle İŞKUR'un sadece aracılık yapmadığını, aynı zamanda kurslar açarak meslekte edindirdiğini ifade etti. İŞKUR'un, Tekirdağ genelinde 108 kurs açtığını anlatan Kemelek, bu kurslarda bin 970 kursiyere mesleki eğitim verildiğini söyledi. Kemelek, şunları kaydetti: ''İŞKUR, iş ve meslek kursları açan, kalifiye eleman yetiştirilmesinde çalışmalar yapan ve kalifiye istihdam oluşturan bir kurum haline geldi. Tekirdağ'da açılan 108 kursta eğitim gören bin 970 kursiyerden 100'ü, şu anda değişik iş yerlerinde istihdam edilmiş durumda. Bu sayı her gün daha da artarak büyüyor. Bu kurslarımız, iş garantisi olan kurslardır. 2010 yılında açık işlerde yüzde 240 oranında artış görünüyor. Bununla beraber, işe yerleştirilmelerde de yüzde 170 oranında artış yaşandığını görüyoruz. Geçtiğimiz günlerde sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımı ile İŞKUR Genel Müdürlüğü ''Mesleki Beceri Arttırma Projesi'' adı altında bir meslek edinme ve iş bulma projesi hazırladı. Bu proje ile Türkiye genelinde işsizlik sorununun en aza indirileceğini düşünüyoruz.'' -KRİZ TÜRKİYE'Yİ TEĞET GEÇTİ TBMM İç İşleri Komisyon Başkanı Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Ziyaeddin Akbulut, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dediği gibi ''krizin Türkiye'yi teğet geçtiğini'' söyledi. İşsizliğin herkesin bildiği gibi dünyanın en büyük sorunlarından biri olduğunu belirten Akbulut, ABD'de dahi işsizlik oranının şu anda yüzde 10'lara kadar tırmandığını bildirdi. Türkiye'nin ekonomide yıldızı parlayan bir ülke olmaya devam ettiğini anlatan Akbulut, Çin'den sonra en büyük ekonomik büyüme yaşanan ülkenin Türkiye olduğunu ifade etti. Akbulut, ''İşsizlik, 80 yıldan beri ülkemizin sorunu. Bizler de hükümet olarak bu sorunu ortadan kaldırmak için çalışıyoruz. Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dediği gibi bu ekonomik kriz bu günlerde bizim ülkemizi teğet geçerek gitti. Ülkemizde ekonominin iyi durumda olduğunun göstergesi de binlerce insanın otomobil almak için sıraya girmesinden anlıyoruz'' şeklinde konuştu. Törene, Çorlu Kaymakamı Ali Dursun, Çorlu Belediye Başkanı Ünal Baysan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Yiğitbilek ve diğer davetliler katıldı.